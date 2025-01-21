數發部預算被刪高達4成 部長黃彥男：等同對詐騙集團投降

數位發展部114年預算共刪減高達4成，部長黃彥男說，「是不是叫我們舉手投降，跟詐騙集團說，我以後沒有新的技術防禦你？」（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕立法院院會今天三讀通過「114年度中央政府總預算案」，其中數位發展部共被刪減約35.82億元，比例高達4成，出國預算甚至被刪到直接掛蛋。數發部長黃彥男沉重呼籲，在野黨要好好思考，這對台灣數位經濟發展、資安防護都影響非常大，打詐好不容易看到一些成果，如今等同是向詐騙集團投降。

黃彥男今天下午出席活動受訪表示，數發部很重要的工作是幫國家做數位轉型、維護國家的網路主權，過往數發部常常到外館進行資安稽核，未來外館資安將成為大問題，另外台灣在資安上有很多國際演練，藉此學習他國的資安技術，這些將來都無法進行，對國家資安防護將有重大影響。

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出國預算的部分，數發部包含一部2署（數位產業署、資安署），本部原本2000多萬的出國預算變成0元，資安署原本700多萬的出國預算也歸零，僅數產署通刪60%後剩下約130萬元。

黃彥男強調，很多國際資安會議規定必須實體參加，無法線上參與，過往聯合國會議台灣可能進不去，但如果用AI、資安技術去和國際交流，通常對方就會讓我們參加會議；未來如果連這個機會都沒有，基本上台灣的AI、資安就斷絕和國外的聯繫。

黃彥男說，數位產業署推動數位經濟產業發展，將嚴重影響資安產業、AI產業、電商產業、遊戲產業、資服產業等，「在野黨在刪預算的時候，沒有好好了解這些預算用在哪裡，也不給我們時間好好說明，說砍就砍。我再次呼籲，在野黨要好好思考，這對台灣數位經濟發展影響非常大。」

獎補助費的部分也遭刪減7億元，黃彥男指出，這是用來補助資安院、電信技術中心等重要的技術研發單位，資安院發展AI技術來防止資安攻擊、打擊詐騙，已經看到一些成果，現在把它砍掉，「是不是叫我們舉手投降，跟詐騙集團說，我以後沒有新的技術防禦你？我們是在網路上跟駭客作戰，立委把我們的金源斷掉，不讓我們發展新的武器，那我們只好投降。 」

至於數發部後續因應措施，黃彥男說，「我們還在盤點中，有些計劃可能要取消，沒辦法做了。我今天稍早才知道這件事，第一個直覺是『不得了』，這對台灣影響非常大，數發部就類似網路的國防部，立法院把預算刪掉，等同網路門戶對敵人洞開。」

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