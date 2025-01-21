中能風場力助中鋼回穩 去年稅前盈餘45.7億元

受惠東北季風，中能風場貢獻中鋼營運回穩。（中能風場提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）公告去年12月自結合併盈餘，單月稅前淨利6.98億元、年減24.4%，創下2024年單月新高，而全年稅前合併盈餘45.7億元，年減0.27%；中鋼集團整體銷量較前一年下滑，但去年8月起中能風場陸續併網發電，冬季在東北季風發威下，讓中鋼營運起風回穩。

中鋼去年12月合併營收296.32億元、年增0.51%；營業利益6.03億元、年減32.5%；稅前淨利6.98億元、年減24.4%。去年合併營收3605.35億元，合併營業利益17.9億元，合併稅前盈餘45.7億元，較前年小虧1252.9萬元，去年的營運成績單「算是持平」。

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中鋼集團去年銷量1184萬噸，較前一年下滑35萬噸，主要受到中國低價傾銷衝擊，中鋼坦言，中國鋼鐵產能未降，讓中鋼外銷飽受干擾，因此中鋼也調整銷售策略，今年會以內銷為主、外銷為輔。

近年鋼市低股震盪，去年中鋼成績單算持穩，中鋼透露，中能風場貢獻不小，隨著31支風機陸續併網發電，11、12月有東北季風加持，單月貢獻營收約有2到3億元不等。

中鋼對未來鋼市展望，近期美國洛杉磯災害有望產生重建鋼材需求，有助支撐鋼需；不過，中鋼也說，還是要等到農曆年後，中國處理房市政策與各國圍堵中國鋼鐵是否有助減產，若中國粗鋼產量可控，可讓市場供需回歸。

至於美國市場隨美國總統川普上任，面對高額關稅，美國鋼市恐會更加封閉，美國鋼價預料還會上揚，未來可能需要走向各國協調、配額制度，整體鋼市前景持穩，雖不至於更混沌，但也還要再觀察。

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