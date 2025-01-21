晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

聯邦M卡換新裝 國內旅遊交通最高回饋6％

2025/01/21 15:44

聯邦M卡2025新裝上市，推出全新透明卡面。（業者提供）聯邦M卡2025新裝上市，推出全新透明卡面。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行M卡2025年推出嶄新鏤空設計的透明卡面，無論是訂房、買機票、旅行社、交通，最高回饋達6%，國外實體消費則為3%無上限。習慣使用聯邦M卡繳交保費的持卡人，須留意今年起，可選擇國內保險1.2%現金回饋（年上限1萬元），或最高12期0利率的「2選1」彈性選擇。

繼「禮物晶片卡」、「行李箱晶片卡」後，聯邦Ｍ卡2025年再換新裝，推出罕見透明卡面，聯邦銀解釋，鏤空M字的設計，鑲嵌拼接色塊與繽紛的城市剪影，象徵打開世界的窗口，可望再掀搶辦潮。

持卡權益方面，即日起至2025年12月31日，除了部分歐洲地區、國家，在國外實體商店3%回饋無上限；國內包括航空、旅行社、指定訂房網站、旅遊平台、國內飯店、指定計程車、指定客運等最高6%回饋，每月上限300元。

保費繳納方面，則提供國內保險1.2%回饋（年上限1萬元，或最高12期0利率的彈性選擇，若選擇現金回饋只能一次付清。此外，即日起至114年6月30日止，只要新開立聯邦銀行New New Bank數位帳戶，並綁定聯邦信用卡自扣，可再獲國內消費加碼5%，3個月內上限1500元。

聯邦銀行更與王品集團與萊爾富聯手，提供加碼5%消費回饋，即日起至114年6月30日，王品集團旗下23家品牌實體餐廳消費，回饋王品瘋美食「瘋Pay」點數最高5%，消費天天享最高加碼5%瘋點數回饋。萊爾富則是即日起至114年6月30日，消費不限金額5%現折。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財