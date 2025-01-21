聯邦M卡換新裝 國內旅遊交通最高回饋6％

聯邦M卡2025新裝上市，推出全新透明卡面。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行M卡2025年推出嶄新鏤空設計的透明卡面，無論是訂房、買機票、旅行社、交通，最高回饋達6%，國外實體消費則為3%無上限。習慣使用聯邦M卡繳交保費的持卡人，須留意今年起，可選擇國內保險1.2%現金回饋（年上限1萬元），或最高12期0利率的「2選1」彈性選擇。

繼「禮物晶片卡」、「行李箱晶片卡」後，聯邦Ｍ卡2025年再換新裝，推出罕見透明卡面，聯邦銀解釋，鏤空M字的設計，鑲嵌拼接色塊與繽紛的城市剪影，象徵打開世界的窗口，可望再掀搶辦潮。

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持卡權益方面，即日起至2025年12月31日，除了部分歐洲地區、國家，在國外實體商店3%回饋無上限；國內包括航空、旅行社、指定訂房網站、旅遊平台、國內飯店、指定計程車、指定客運等最高6%回饋，每月上限300元。

保費繳納方面，則提供國內保險1.2%回饋（年上限1萬元，或最高12期0利率的彈性選擇，若選擇現金回饋只能一次付清。此外，即日起至114年6月30日止，只要新開立聯邦銀行New New Bank數位帳戶，並綁定聯邦信用卡自扣，可再獲國內消費加碼5%，3個月內上限1500元。

聯邦銀行更與王品集團與萊爾富聯手，提供加碼5%消費回饋，即日起至114年6月30日，王品集團旗下23家品牌實體餐廳消費，回饋王品瘋美食「瘋Pay」點數最高5%，消費天天享最高加碼5%瘋點數回饋。萊爾富則是即日起至114年6月30日，消費不限金額5%現折。

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