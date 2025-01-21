美商酷澎創辦人金範錫受邀出席川普就職典禮

美商科技業Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）與美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）在川普就職活動合影。（圖片來源：活動參加者提供）



〔記者吳滋雅／台北報導〕美商Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）受邀出席美國第47位總統川普於美東時間20日舉行的就職典禮與宴會。數名科技界巨擘受邀與會，金範錫是其中之一，他並與多位川普內閣成員在美期間二度會面。

韓聯社報導，金範錫日前也曾應邀出席川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）在華盛頓舉行的私人聚會，與川普第二任美國高階官員會面，包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長班森特（Scott Bessent）等重要閣員，就Coupang酷澎在韓國、台灣等地的物流基礎設施和就業等議題交換意見，強調酷澎的投資所發揮的經濟效益。

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此外，川普也延攬曾任Coupang Inc.華盛頓特區辦事處高層的黃之瀚（Alex Wong）出任白宮國家安全委員會（NSC）首席副國家安全顧問。

美商科技業Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在川普就職活動合影。（圖片來源：活動參加者提供）



美商科技業Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在川普就職活動合影。（圖片來源：活動參加者提供）

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