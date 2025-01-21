台泥企業團再添環保水泥專用船 拓展歐亞非低碳水泥運輸

台泥企業團旗下達和航運今天於日本四國新來島造船廠，舉行新式環保水泥專用船「達循輪」命名交船典禮，正式從日本四國松山港啟航。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）企業團旗下達和航運今天於日本四國新來島造船廠，舉行新式環保水泥專用船「達循輪」命名交船典禮，正式從日本四國松山港啟航，未來兩年，達和航運將陸續交付兩艘6.35萬噸Ultramax環保散裝船。

今天的命名交船典禮由台泥總經理程耀輝主持，並邀請其夫人秦玉真女士擔任命名夫人，在達和航運總經理謝敏雄及團隊見證下圓滿完成，「達循輪」也正式從日本四國松山港啟航，前往台灣花蓮和平港，開始台泥低碳水泥的承載任務。

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「達循輪」結合智慧管理、環保裝卸，導入AI監控的岸電系統，節能減排成效與傳統節能船型相比，減排二氧化碳達7.6%（優於IMO國際標準達23.7%）；達循輪船殼也使用低阻力防污油漆，以防止海洋生物的附著，讓海洋更加純淨。

「達循輪」是達和航運自2017年張安平董事長上任後購置的第三艘新式環保水泥船，此次新環保船隻加入達航服務，也讓達航旗下12艘船舶，包括5艘水泥專用船和7艘散裝船，水泥船隊平均船齡下降3年。

台泥總經理程耀輝表示，台泥的努力不僅是為了滿足當前的市場需求，更是為了未來的可持續發展，達和航運依循台泥企業團減碳增綠的主軸。

隨著「達循輪」的投入使用，不僅能夠提供國內水泥的減碳運輸，未來還將積極拓展歐亞非低碳水泥市場的運輸需求，強化台泥在環保減碳方面的優勢，也能滿足國際客戶租船時對於能效的高標準要求。

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