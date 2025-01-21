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高中因霸凌輟學 她「靠1招」創業 10年後躍身千萬富婆

2025/01/21 15:31

Liv Conlon創業半年內更奪下13項國內外獎項，被評為英國年度青年企業家。（翻攝自網路）Liv Conlon創業半年內更奪下13項國內外獎項，被評為英國年度青年企業家。（翻攝自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一名來自蘇格蘭的莉芙（Liv Conlon）在校成績優異，然而，卻因為遭到霸凌，16歲那年她決定輟學。儘管當時不被看好，甚至被老師批評「瘋了」，10年後的她，如今卻擁有2間成功的室內家居設計公司，成了一名千萬富豪。

綜合外媒報導，莉芙10年前決定在畢業前輟學，她回憶當時老師得知她不打算申請大學，而是選擇創業，認為她是在毀掉自己的人生，甚至質問「妳瘋了嗎？妳有機會做任何想做的事情，為什麼要離開學校？」。

她毅然決然離開校園之後，當時，她的母親手上正好有一棟房子乏人問津，在莉芙擺設家具與設計之下，竟於3天內高價出售，這讓她有了創業靈感，於是與媽媽一起合作創業。

她創立第一間公司ThePropertyStagers，18歲已賺進100萬英鎊（約新台幣4004萬元），成為國內最多人推薦的室內設計公司之一，半年內更奪下13項國內外獎項，被評為英國年度青年企業家。

隨著第一間公司的成功後，莉芙在家鄉格拉斯哥（Glasgow）和西班牙置產，並且創辦第二間公司StagerBoss，協助其他女性建立自己的室內設計業務，目前非常成功。她說，這不只是為了賺錢，而是為了「讓女性有能力打造她們引以為傲的生活。我知道白手起家是什麼感覺，我希望其他人知道她們也做得到。」

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