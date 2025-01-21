吳東進涉傑仕堡案 向檢稱「沒人叫我迴避！是大家疏失」

新光人壽前董事長吳東進圖利妻小持有9成股份的「傑仕堡健身公司」，致使新光人壽損失近億。（資料照）

〔記者徐聖倫／新北報導〕新光人壽前董事長吳東進圖利妻小持有9成股份的「傑仕堡健身公司」，致使新光人壽損失近億。本該利益迴避的吳東進，在偵訊時稱「沒人叫我迴避，這是大家的疏失。」企圖將過錯推給新光人壽其他下屬，檢方不予採信，依違反「銀行法」起訴，求刑5年。

據悉，吳東進在偵訊時極力為自己辯解，稱傑仕堡大樓當時還在興建中，若完工後才對外招商難免有收不到租金的空窗期，為避免這一情況發生，所以才先行出租給關係企業，也就是傑仕堡健身公司。

請繼續往下閱讀...

吳東進供稱，新光人壽利害關係交易檢核表並不是他做的，不會去注意僅勾選傑仕堡健身公司與新光人壽為準利害關係人，而未敘明他本人就是傑仕堡健身公司實質受益人這種「小細節」。

至於包含新光人壽不動產管理部前副總經理盧騏堯、林偉傑，以及資深協理張良梓等人，他們多指證就是吳東進規劃主導，也有人表示知道這起交易案中可能有不妥之處，但礙於吳東進堅持要「趕快執行」，沒有辦法抗拒長官要求，才未特別檢查租約。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法