專家剖析台積電今年風險 技術領先中國3代、全球領先1代

晨星公司股票分析師李（Phelix Lee）在最近CNBC的新聞討論區分享他對台積電前景的見解。（截圖取自CNBC影片）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晨星公司股票分析師李（Phelix Lee）在最近CNBC的新聞討論區分享他對台積電前景的見解。他指出，半導體產業的週期性是台積電今年面臨的主要風險。而在技術進步方面，他估計台積電在晶片技術方面領先中國中芯國際等業者約三代（ 3 Generations），領先三星和英特爾國際業者一代（ 1 Generation）。

李指出，雖然人工智慧領域仍然強勁，但消費和工業應用等其他領域正經歷低迷，影響包括台積電在內的整個產業的整體利用率。他認為，這些滯後細分市場的復甦至關重要。缺乏反彈可能嚴重影響台積電的運作和更廣泛的半導體市場的健康狀況。

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這種週期性風險凸顯半導體需求的固有波動性，這可能會影響台積電的業績，儘管台積電在人工智慧等某些高成長領域佔據強勢地位。

關於技術進步，李提供台積電與其全球和地區競爭對手的能力的詳細比較。他解釋，台積電遠遠領先中芯國際和華虹等中國國內競爭對手。具體來說，他估計台積電在晶片技術方面領先約三代，台積電預計將在今年年底大規模生產2奈米晶片，而中芯國際仍在7至5奈米範圍內運作或研究。

在將台積電與三星和英特爾等其他主要廠商進行比較時，李表示，台積電領先約一代到半代，特別是由於該公司對大規模生產過程的卓越控制。這種領先地位在快節奏的半導體技術領域具有重要意義，在這個領域，更小的製程技術可以轉化為更強大、更節能的晶片。

李將台積電描繪成半導體產業的領導者，不僅在當前的生產能力方面，而且在技術遠見方面也是如此。

然而，他概述的產業周期性風險，提醒投資者和行業觀察者，即使像台積電這樣的市場領導者，也無法免受更廣泛的經濟趨勢和特定行業低迷的影響。維持技術優勢和應對週期性市場狀況之間的平衡，將是台積電策略前進的關鍵。

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