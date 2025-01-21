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鼎興牙材何宗英詐永豐銀18億 高院考量自白犯行減為6年4月

2025/01/21 15:28

鼎興牙材何宗英詐永豐銀18億，高院考量自白犯行減為6年4月（資料照）鼎興牙材何宗英詐永豐銀18億，高院考量自白犯行減為6年4月（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕知名的鼎興牙材負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉，被控以不實資料向永豐銀行詐貸18億多元，台北地院審理認定永豐銀被詐6.69億元，依銀行法的詐欺銀行罪，判何6年10月、張5年、江6年徒刑，沒收2億5359萬餘元犯罪所得。上訴後，高等法院考量何、張已自白全部犯行，今酌減刑期，改判何6年4月、張3年6月，另駁回江女的上訴，2億5359萬餘元犯罪所得應沒收。可上訴三審。

另外，何宗英涉詐貸並造成華南銀行、台灣工銀租賃6億元呆帳，2案先後被判刑18年、9年2月，已上訴高等法院審理中。

檢方調查，何宗英等3人涉嫌於2014年間，以何宗英簽發的支票為擔保，向多家牙醫診所交換同額的支票，製造虛假的交易往來金流，陸續向永豐銀融資貸款，詐貸得手18億8000萬元。

台北地院審理認定永豐銀被詐6.69億元，依銀行法的詐欺銀行罪，判何6年10月、張5年、江6年徒刑，沒收2億5359萬餘元犯罪所得

何宗英、張譽瀚針對量刑部份，上訴高等法院；江美玉不服一審判決有罪，全部上訴高院。

高院審理認為，何、張在高院審理時，已自白全部犯行，因此量刑時酌予減刑。不過，高院仍認為，何對鼎興集團各公司營運資金的籌措具實質掌握權限，進而主導此詐騙銀行犯行，且本案詐得財物均存入何的支票帳戶，用來支付其交換各牙醫師、親友的票款，相關財物也是由何支配使用，經扣除償還被害人部份之外，犯罪所得高達2億5359萬4260元，仍應予以沒收。另外，駁回江女上訴。

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