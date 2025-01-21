「國會女股神」裴洛西再出手！拋售蘋果、大買亞馬遜

前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因精準投資眼光，在社群媒體被奉為美國「國會女股神」。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因精準投資眼光，在社群媒體被奉為美國「國會女股神」，其投資狀況長期受到外界注目。最新文件顯示，裴洛西近來拋售蘋果（Apple）股票，並大買亞馬遜和Alphabet的買權（Call Option）。

綜合媒體報導，文件指出，裴洛西在去年12月中旬至今年1月中旬期間進行了多項交易，包含賣出3.16萬股蘋果股票，價值在500萬美元到2500萬美元之間（約新台幣1.63億元至8.1億元）。

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除了出售蘋果股票外，裴洛西也賣出1萬股輝達（Nvidia）的股票，價值100萬至500萬美元。不過同時，裴洛西行使500份輝達買權，價值在50萬至100萬美元之間（約新台幣1636萬元），並購買了50份輝達買權，執行價格為80美元（約新台幣2619元），到期日為2026年1月16日。

同期間，裴洛西還買了亞馬遜和Alphabet各50份買權，執行價為150美元（約新台幣2619元）、到期日為2026年1月16日，價值在25萬至50萬美元之間（約新台幣818萬元至1636萬元）；買了網路安全公司Palo Alto 140份買權，價值在100萬至500萬美元（約新台幣3273萬至1.63億元），以及美國健康科技公司Tempus AI和能源公司Vistra 50份買權。

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