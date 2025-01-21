台北雙星開發案今年將啟動預租 每坪單價上看4千元

規劃82個樓層、高達8.8萬坪辦公室空間的「台北雙星」開發案預計5月最快可以確定預租方案，並在10月發布。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕規劃82個樓層、高達8.8萬坪辦公室空間的「台北雙星」開發案預計5月最快可以確定預租方案，並在10月發布。

今日出席台北雙星開發案與通力電梯的電梯設備簽約儀式的宏匯集團總經理崔梅蘭指出，該開發案是台灣首座摩天雙塔開發案，其中C1為地上53層、建物高度達280公尺，D1則是地上70層、高度達360公尺，目前興建進度分別達17層、20層，而C1預計2026年可完成、D1則是2027年預計完工。

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台北雙星規劃8.8萬坪辦公室

她表示，C1、D1各規劃41層辦公室，雙塔合計有82層是辦公室空間，面積高達8.8萬坪，而且已經有不少企業打電話來詢問預先承租辦公室的資訊。

而台北雙星預計會取得LEED、EEWH、WELL和智慧建築等認證，屆時將成為台灣首座同時擁有四大智慧綠建築標章的超高層大樓。

而此次與通力電梯簽約的內容，為台北雙星開發案將使用該業者94台，包括32座智慧雙層電梯以及62台商業大樓電梯。

房產業者指出，目前台北車站商圈以「皇翔台北廣場」的辦公室租金單價最高、每月每坪逾3800元、因此，預期「台北雙星開發案」租金可挑戰4千元。

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