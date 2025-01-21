保費繳太少，支出又持續增加，勞保潛藏負債3年大增近3兆，擴大至13.23兆。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞保破產年限雖延後3年，但根據精算報告，過去短短3年潛藏負債卻大增2.94兆，擴大至13.23兆元。雖然政府加強撥補，且勞保投保人數、保費收入、投資收益均增加，但勞保老年給付金額擴增，且在物價、最低工資調漲後，勞保平衡費率大幅提高至31.42%，遠高於目前的費率11.5%，顯現繳太少、支出增加，是潛藏負債不斷惡化的主因。

根據勞動部最新精算報告，2017年開始「收不抵支」的勞保基金，加計投資收益和政府撥補後，預估2026年起，淨現金流量將出現負值，基金累積餘額開始下降，報告指出，「政府若不持續撥補」，預估2031年基金用罄。

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此次精算報告是以2023年12月31日為衡量日，報告顯示，過去3年勞保實收費率僅有10.5%至11%（今年為11.5%），但計算「不考慮攤提過去未提存精算負債」，只計算目前新進人員的服務成本，參加勞保人員的最適平衡費率為17.19%，保費收入不足給付成本，衍生財務缺口擴大； 若加上過去未提存精算負債的攤銷金額，平衡費率將衝高至31.42%，較3年前的平衡費率27.83%更高。其中，主要成本為老年給付，占比約92%。

另一個導致潛藏負債擴大的原因，在於勞保老年給付金額增加，2024年給付金額5005億元，較2021年4331億元進一步擴增，且預估未來每年老年給付會持續擴增，估計2035年將翻倍至1兆500億元。但保險司司長陳美女指出，因國人對勞保信心增加，此次報告顯示，一次請領老年給付人數減少，改為增加請領老年年金給付。

至於少子化的趨勢，並未在此次報告中顯現影響，本次精算投保人數1010萬人，細分投保人口發現，國人15-64歲投保人口自今（2025）年起才開始逐年明顯減少，但移工（外國人）投保人口卻已經逐年提高，使得此次精算投保人數1010萬人，還較上次精算報告的投保人數994萬更高。

投保薪資更因近3年最低工資調漲，推估2024至2031年保費收入增加約2800億元。 資產報酬率則由上次的4%提高至4.5%，但陳美女表示，近5年勞保基金平均報酬率為7.62%，仍低於此次提高後的資產報酬率4.5%。

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