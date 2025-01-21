TikTok用戶轉戰小紅書嘗到審查 露乳溝收到通知

知情人士透露，中國最高網路監管機構官員要求小紅書密切關注中外用戶之間的互動，並在必要時進行干預，用戶嘗到中國審查的滋味。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上週TikTok因在美國面臨禁令短暫關閉平台，促使許多用戶轉戰中國社群媒體小紅書，華爾街日報報導，知情人士透露，中國最高網路監管機構官員要求小紅書密切關注中外用戶之間的互動，並在必要時進行干預，用戶嘗到了中國審查的滋味。

美國用戶羅塞塔·霍斯金斯（Rosetta Hoskins）在轉用小紅書後，發布的第一批​​包括她吃西瓜片和糖果的影片。不到幾個小時，這位44歲的亞利桑那州女子就收到了一份中文通知，經過翻譯成英文後，她得知子自己的影片將不再流傳，因為她在影片中露出胸部的乳溝。 羅塞塔說：「我因此明白，不是所有國家都一樣，各國自有一套規則和方針。」

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知情人士稱，中國國家網路資訊辦公室要求小紅書過濾北京認為敏感的議題，包括中國的國內政治。另外也要求內容不當或敏感的話題下架。

小紅書主打生活類應用內容，大部分以旅行、化妝教學、時尚秘訣和餐廳推薦為主，而不是政治討論。TikTok在中國無法使用，但它有一個中國姐妹應用程式抖音。不過，美國用戶無法下載抖音；與小紅書不同的是，它只能從中國的應用程式商店存取。

知情人士稱，小紅書的內容審核團隊一直在加班審查海外網路位址發布的內容。他們說，工程師在其內容過濾系統中添加英文關鍵字，該系統可以識別可能不適當的內容以供手動審查。

官員已要求小紅書阻止中國用戶看到海外發布的內容。知情人士稱，小紅書並未封鎖所有內容，只是試圖降低中國用戶看到一些美國貼文的可能性。小紅書和國家網路資訊辦公室沒有回應置評請求。

大多數美國用戶在小紅書的發文都未碰觸到中國的政治禁忌，但許多美國用戶在TikTok表示，他們在小紅書的發文因為出人意表的原因遭官方警示，或帳號被停權。這些原因包括穿著暴露，或發布帶有TikTok標誌的影片。

據市場情報公司Sensor Tower稱，TikTok用戶的興趣使小紅書在上周成為美國蘋果應用商店中排名第一的免費應用程式。據稱，美國每日下載量是今年初的數十倍。

TikTok在上周末短暫停止對美國人的服務，原因是美國法律要求該應用程式放棄其中國所有權或在美國關閉。週日TikTok重新啟動服務。

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