馬斯克最有可能買下TikTok半數股權？專家揭原因

專家認為，馬斯克（Elon Musk）是最有可能的TikTok買家。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國參議院去年4月通過的法案，除非TikTok從中資母公司字節跳動（ByteDance）剝離，否則TikTok必須從今年1月19日起，停止在美國營運，不過甫上任的美國總統川普認為，美國應該有權獲得TikTok一半的股權，因此週一（20日）就職後，川普就簽署了行政命令，將TikTok禁令至少延後75天執行，此舉將讓字節跳動有更多的時間尋找合適的買家。而專家認為，馬斯克（Elon Musk）是最有可能的買家。

川普週一在白宮簽署暫停TikTok禁令的行政命令時表示，就如同一般的合資企業一樣，美國將與TikTok的人員建立一家合資企業，而美國應該擁有TikTok一半的股權。但川普並沒有具體說明TikTok可以和誰合作。

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美國投行韋德布希證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）週一接受《加拿大BNN彭博財經電台》（BNN Bloomberg）採訪時表示，TikTok已成為美中之間「賭注巨大牌局」中的一顆寶貴籌碼。

艾夫斯表示，在美國前總統拜登任期的最後一天，TikTok被關掉，如今川普重新開放，現在焦點轉向行政命令，以找到TikTok的買家。艾夫斯認為，市場上可能會有10至15個競標買家，而馬斯克和X平台很可能是領先者。艾夫斯並認為，這項交易價格可能在400億到500億美元之間。

艾夫斯認為，與川普的密切關係以及和中國持續的商業關係，都讓馬斯克成為最有可能達成TikTok交易的人選。艾夫斯稱，考量馬斯克在川普政府中的地位，不論是正式的還是非正式的頭銜，加上馬斯克也是唯一一個可能被北京選中來經營TikTok，的人，馬斯克絕對是最有優勢的競爭者，。

艾夫斯解釋，即使其他主要競爭者，像是甲骨文（Oracle）或一些科技公司聯盟，也可能提出競標TikTok，但能夠真正競爭TikTok部分所有權的公司寥寥無幾。艾夫斯表示，在競標TikTok這個擁有1.7億美國用戶「黃金資產」的公司上，實際上只有少數幾家科技企業有勝算。

艾夫斯認為，TikTok 只是美中談判更大棋局中的一部分，顯然將會是一場持續上演的「肥皂劇」，他認為，川普明白TikTok 基本上需要在美國擁有某種所有權的情況下，才能生存下去，而在即將與中國進行的大規模關稅談判中，川普最不想看到的就是把TikTok封殺後，讓談判局面從一開始就不順利。

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