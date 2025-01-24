LTN經濟通》中國版肥咖條款 被諷飲鴆止渴

中國當局為尋求擴大財政收入，徵收「海外富人稅」。（示意圖，彭博）

中國財政困難 把腦筋動到海外富人

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近幾年來，中國面臨經濟成長動能減弱、不動產產業蕭條以及地方政府舉債上升等挑戰，當局為尋求擴大財政收入，中國徵收「海外富人稅」風暴將襲來。此舉有望為中國政府帶來可觀的財政收入。

海外富人稅被視為「共同富裕」政策的延伸，中國政府希望透過更嚴格的個人財富管理及跨境所得稽查，藉以縮小貧富差距。在共同申報準則（CRS）框架下，中國過去六年已與全球約150個司法管轄區交換金融帳戶資訊，近期開始出現實務稽查案例。

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部分被鎖定的高資產人士已被要求先自行檢視其海外所得並主動呈報，也就是俗稱的「自查自報」，未來若申報不實，除了補繳稅款外，還可能附加滯納金及罰款。雖然具體稽查範圍期間及強度尚未完全明確，但高資產人士普遍對此已開始高度警戒。

《金融時報》指出，一位派駐大陸的稅務合夥人透露，自我查稅的要求在北京、上海和深圳等城市的富人之中引發不安，甚至「恐懼」。

《美國之音》報導，中國財政部及稅務總局其實早於2019年及2020年，已發布跟境外所得稅有關的公告，只是一直沒有嚴格就國民所擁有的海外資產徵稅。

中國的財經媒體《第一財經》評論說，中國「全球徵稅」一直都有法律政策依據，但執行力度有限。

《彭博》於2024年10月就曾引述知情人士報導，中國已開始對國內超級富豪的海外投資收益徵稅，中國主要城市的一些富人當時已被要求自我評估，或被稅務機關傳召以評估潛在稅款，包括過去數年拖欠的款項。

知情人士表示，政策所接觸的富人們將面臨高達20%的投資收益徵稅，部分人還可能因逾期付款而受到處罰，惟最終金額是可以協商的。此外，這一些中國富人擁有至少1000萬美元的海外資產，而其他人則是在香港和美國上市公司的股東。

中國近年來面臨經濟成長動能減弱、不動產產業蕭條以及地方政府舉債上升等挑戰。（示意圖，路透）

中國富人多方把資產轉移海外

近期，中國想效仿美國實施的「肥咖條款」（FATCA），中國政府對徵收「海外富人稅」的可能性進行了討論。這一政策無疑將對中國國內的富裕階層、全球金融市場、以及經濟形勢產生深遠的影響。

中國一直以來強調高效的財政管理與稅收體系，但隨著國內經濟結構調整和資本市場的開放，如何有效監控富人群體的資產，防止他們透過各種管道將財富轉移至海外，已經成為政府想解決的重要問題。根據資料顯示，部分中國的高資產人士和企業家透過各種途徑，在香港、新加坡、美國等地設立海外帳戶、開設信託基金等方式隱匿資產，規避中國國內的稅務監管，這不僅損害了國家稅收，也導致了收入不平等的加劇。

在此背景下，中國政府開始提出對「海外富人稅」進行研擬，這一政策旨在加強對高資產人士的監管，防止資金流出，並希望透過徵稅手段達到對富裕階層的財富再分配，進一步縮小社會貧富差距，並推動國內經濟的可持續發展。

根據中國的稅制，這一稅收政策可能會針對擁有超過一定財富門檻的中國公民和企業，具體的財富標準可能會根據年收入、總資產額等多種因素來綜合決定。擬議中的「海外富人稅」可能會要求高資產人士和企業，無論其資金是否已經轉移至海外，都必須向中國國稅局報告其全球範圍內的資產狀況。這一措施將大大提升資本流動的透明度，並對隱匿財富的行為進行有效監控。

由於資本的全球流動性，單一國家的稅收政策無法完全解決問題。因此，中國政府可能會加強與其他國家的合作，推動建立多邊稅務信息交換機制，以便更好地追蹤和監控中國公民和企業的海外資產。徵稅具體操作方面，政府可能會設立較高的稅率來對海外資產進行徵稅，但也可能設有某些免稅額度或減免政策，旨在避免對中小型企業或非高資產個人造成過大壓力。

專家認為，中國政府打算從富人身上揩油的盤算，不但難以實現，反而更容易嚇唬中外富人。（示意圖，法新社）

《美國之音》：恐引發新一波資本外逃

《美國之音》報導，不少專家都認為中國政府稅收大減，是中國政府終於要將「黑手」伸向擁有巨額海外投資富人的最主要原因。專家們對中國政府的想法表達不樂觀。熟悉中國商業及經濟狀況的專家認為，中國政府打算從富人身上揩油的盤算，不但因為多種原因難以實現，反而更容易嚇唬中外富人，甚至引發新一波資本外流的浪潮。

中國經濟評論員金山認為，中國政府此舉是自殺行為，他表示「能不能操作下去，我相信是有難度，因為富人避稅手段比較多。或許會有一些效果，但肯定會打折扣。不過這種行為本身就違反養魚而不是捕魚的治國理念，像這種只強調徵收，而不去培養稅收基礎的行為，最終就是一種自殺行為。他們肯定會想辦法，把自己的財富轉移出去。」

旅居澳洲的獨立金融學者司令，也直言中國政府意圖徵收海外富人稅，是搬起石頭砸自己的腳，不僅沒辦法如他們所願，收入獲得大幅提升，而且這種割韭菜的短視行為，只會令中外富人追求進一步擺脫中國。

長期旅居台灣的國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold）就質疑，中國政府必須跟外國政府，尤其美國政府合作，才有可能徵收海外富人稅，然而中國在國際上處處與人為敵，所以其實根本難以推行，他認為「因為中國跟很多國家的關係惡化，所以比如說中國富商在美國有投資，那美國政府會跟中國政府合作，交換他們所需要的數據嗎？我覺得可能性不大。」

專家直言，海外富人稅這項政策可能會削弱中國對外資的吸引力。（示意圖，法新社）

效應會擴及到外國投資者

中國「海外富人稅」這一政策不僅對該國內富人產生影響，也可能對全球經濟、金融市場及各國政策產生重要的波動和連鎖反應。

據《美國之音》報導，不少專家直言，這項政策可能會削弱中國對外資的吸引力。外國投資者和企業在考慮是否進入中國市場時，會更加謹慎，擔心自己也會被捲入類似的稅收監督體系中。這可能會降低外資對中國市場的信心，並影響中國在全球投資格局中的地位。

資本外流和外國資本的減少可能影響到中國資本市場的活躍度及資本成本。這也可能對其他新興市場國家產生影響，因為中國是全球資本流動中的重要參與者。資本流出將進一步推高其他市場的需求和利率，可能引發新興市場的資金波動。

此外，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師林志偉指出，不只是中國本地高資產人士需留意，長期在中國經營或居住的台商人士，未來也可能因符合中國稅務居民要件而被要求自查申報，面對這股稽查壓力，需更加謹慎因應並關注趨勢變動。

整體而言「海外富人稅」的議題代表全球追稅的概念已逐漸從企業層面轉移到個人層面，台商應注意稅務居民身分的規劃、跨境資產配置的均衡、以及家族傳承投資架構的安排。

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