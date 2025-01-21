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新北三重工業區再添都更案 四維企業廠房轉型總部大樓

2025/01/21 12:20

位於新北市三重區崁頂工業區的四維企業申請都更案，經市府都更審議會通過。（記者賴筱桐攝）位於新北市三重區崁頂工業區的四維企業申請都更案，經市府都更審議會通過。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市三重區的四維企業，被視為台灣膠帶產業的龍頭，廠房面積超過1000坪，因建築物老舊破損，有安全疑慮，業者申請都市更新重建，將轉型為企業總部，持續扎根新北，都更案今天經都更審議會通過，完工後預估增加350人次就業機會，每年創造逾50億元產值，盼帶動地區發展。

新北市三重區四維企業更新後將打造1棟地上11層、地下3層的建築物，做為企業總部大樓。圖為完工模擬圖。（都更處提供）新北市三重區四維企業更新後將打造1棟地上11層、地下3層的建築物，做為企業總部大樓。圖為完工模擬圖。（都更處提供）

新北市政府都市更新處副處長李擇仁指出，本案基地位於三重頂崁工業區內，是新北市早期發展的工業聚落，開發已逾50年，鄰近春源、利達等知名大廠，隨著產業快速發展與轉型，受惠於區位及交通條件優勢，許多傳統工業廠房推動更新改建，吸引科技、媒體、金融等新興產業進駐。

四維企業創立「鹿頭牌」膠帶為人熟知，廠房面積3329平方公尺（約1007坪），更新前為多棟1至4層老舊廠房，將興建1棟地上11層、地下3層的鋼筋混凝土造建築物，做為企業總部大樓，導入綠建築及智慧建築設計，提升能源使用效率，也提供大眾友善綠化的人行環境，加上景觀植栽、鋪面及夜間照明規劃，營造安全、舒適的工作環境。

李擇仁表示，隨著產業發展及轉型，三重頂崁工業區越來越多老舊工廠亟待更新重建，市府提供工業區立體化或都市更新方式等多元方案，也透過都更一、二箭政策，增加重建誘因，促使周邊廠房一起跟進，讓城市景觀煥然一新。

根據統計，目前新北市工業區多元都更申請案共有74件，申請基地總面積約52公頃，透過工業區多元都更，更新後總樓地板面積約94萬坪，提供優質產業發展空間，提升競爭力。

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