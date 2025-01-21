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川普上台黃金再衝一波！專家喊未來3個月還能漲逾6％

2025/01/21 12:34

川普上台黃金再衝一波！專家喊未來3個月還能漲逾6%（路透）川普上台黃金再衝一波！專家喊未來3個月還能漲逾6%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普上台後，金價準備再衝一波，專家表示，在川普一系列或優先政策，投資者將尋求黃金等避險資產來對沖風險，HGF預計，川普上台後，前3個月，金價將上漲6.38%。

1月21日，黃金價格連續第2日上漲，截至12點28分，金價漲0.67%，每盎司報2726.51美元。

週一（20日）川普正式宣誓就任美國總統，並表示將推出一系列「美國優先」政策，數小時後川普表示，2月將對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅。

投資者對政治和經濟政策的不確定性感到擔憂，這促使他們尋求黃金等避險資產來對沖風險。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo認為，川普上台，將導致市場波動加劇，他的一些政策可能會使通膨率長期維持在高位，這應該會繼續支撐黃金等資產。

不過也有分析師警告，雖然黃金常被用來對沖通膨，但川普的通膨性關稅政策，可能促使聯準會在更長時間內維持高利率，從而降低無收益黃金的吸引力。

黃金交易公司HGF預計，川普政府執政後前3個月，金價將上漲 6.38%。HGF在研究報告中表示，根據先前的數據，金價往往受到政治不確定性和對新總統政策預期的支撐。

報告指出，川普採取對抗性外交政策，如威脅制裁中國和墨西哥等貿易夥伴，將引發投資者對全球可能升級的地緣政治風險的擔憂，這使得黃金成為一種有吸引力的資產。

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