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焦點股》立隆電：法人力挺 晉升百元俱樂部

2025/01/21 10:29

超級電容發威、三大法人力挺，立隆電晉升百元俱樂部。（資料照）超級電容發威、三大法人力挺，立隆電晉升百元俱樂部。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於超級電容需求，三大法人力挺，被動元件立隆電（2472）股價一早大漲、最高一度來到103.5元，晉升百元俱樂部，寫下25年來新高。截至9:56分為止，立隆電股價上漲6.3元、暫報102元、漲幅達6.58%，成交量超過2.3萬張。

外傳輝達GB300伺服器將超級電容列為標準配備，使得超級電容題材熱度不退，雖然台灣被動元件大廠多表示目前尚無此類產品，不過，立隆電表示將與大廠共同研發，有機會成為國內首家切入超級電容領域的鋁電容廠；法人則表示，立隆電去年營收104.87億元、年增16.54%，同時去年前3季每股稅後盈餘（EPS）4.95元，全年EPS可望達7元以上，就目前本益比來看仍屬合理價格。

觀察三大法人動態，外資連續5日買超立隆電累計達4844張、投信連2日買超累計達2505張，自營商連5買、累計買超張數704張，總計三大法人連續5日買超累計已逾8000張，昨日主力也進場高達3464張，法人對於立隆電今年營運展望持樂觀態度。

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