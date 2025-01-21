破產大限延後！勞保精算報告出爐 由2028年延至2031年

勞動部今日召開記者會，公布最新勞保財務精算報告（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部每3年進行1次勞保財務精算，最新版報告今（21）日正式揭曉。此次的精算報告，是以2023年12月31日為衡量日，勞保在投資報酬率4.5%及納入截至114年止政府撥補金額將達3870億元等精算假設下，勞保基金累積餘額出現負值年度相較前次（2021年）報告延後3年，由2028年延至2031年，潛藏負債擴大至8729億元。

勞動部今日召開記者會，公布最新勞保財務精算報告，勞保司司長陳美女指出，影響此次勞保破產年限延後3年最主要原因，在於投保人數及投保薪資增加、退休率變動、選擇老年年金人數增加。

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不過，此次精算報告計算出的平衡費率，因近年物價上漲，投保率及投保人數投保薪資增加，導致平衡費率進一步提高至31.42%，上次報告平衡費率為27.83%，對比目前勞保費率法定上限12%，顯示保費不足。

勞保前次精算是在2021年，以2020年12月31日為衡量日，當時精算勞保基金收益率為4%，加上政府2020年至2022年共撥補720億元，精算勞保未來50年潛藏負債擴大至10.3兆元，但因有政府撥補，勞保基金破產年限延後2年至2028年。

對比前次（2021）的精算報告，因勞保近年收不抵支的狀況惡化，政府加大力道撥補，自2020年至2025年，政府累計將撥補金額高達3870億元。此外，受惠於近2年全球金融市場行情，勞保收益連2年創新高，勞保基金餘額在2024年6月首度破兆元，至11月底進一步擴增至1兆1002億元，今年前11月收益金額達1594.8億元，均為歷史新高，勞保破產年限得以自2028年再度延後3年。

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