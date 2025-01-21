川普威脅對墨加徵25％關稅 最快2月上路

美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（20日）表示，政府計劃在2月1日起，對加拿大和墨西哥進口商品徵收25％的全面關稅。

綜合外媒報導，川普在宣誓就職幾小時後，對美國2大貿易夥伴發出威脅，指責加拿大和墨西哥未能阻止非法移民和毒品進入美國，承諾將自由使用關稅作為外交政策工具。

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川普在白宮橢圓形辦公室表示，正在考慮對墨西哥和加拿大實施25％的關稅，因為他們允許大量的人以及吩坦尼進入美國，並稱加拿大是「非常糟糕的濫用者」。被問到實施關稅的時間，川普補充，可能會在2月1日啟動。

川普在重返白宮前已放話，如果加拿大和墨西哥不採取更多措施打擊非法移民和吩坦尼流入美國，將對墨加兩國祭出關稅。競選期間，川普也曾提出對進口商品全面加徵關稅，以及對中國商品徵60％以上關稅的想法。

週一發表就職演說時，川普表示，將立即開始徹底改革貿易體系，以保護美國勞工和家庭。川普也提到，政府不會透過針對國民徵稅來讓其他國家富裕，而是會對外國徵收關稅和其他的稅，來讓美國公民富裕。

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