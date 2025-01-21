金價小漲！川普上任黃金是否被課關稅 高盛給出答案

週一（20日）黃金小幅走高。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕評估美國總統川普就職後第二任期政策的潛在經濟影響，週一（20日）黃金小幅走高，而高盛指出，依照黃金作為金融資產的地位，預計未來12個月內，川普對黃金徵收10%的有效關稅的可能性為10%。

現貨黃金上漲0.3%，報每盎司2709.09美元；紐約黃金期貨下跌0.7%，報每盎司2730.20美元，市場因馬丁路德金紀念日（Martin Luther King Jr. Day）休息，交易量清淡。

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《路透》報導，川普政府官員表示，川普將在上任後首日發布1份內容廣泛的貿易備忘錄，但不會徵收新關稅。

報導指出，近幾週，係因交易員消化了美國可能徵收的進口關稅，並增加了芝加哥商品交易所股票的交易量，黃金的紐約期貨和現貨價格之間的價差擴大。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「我相信川普將導致市場波動加劇，而他的一些政策可能會在一定時間內使通膨往上。」

高盛則表示，黃金作為金融資產的地位，使其有可能免除廣泛的關稅，因此預計未來12個月內，對黃金徵收10%的有效關稅的可能性為10%。

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