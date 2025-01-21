川普就職未提加密貨幣，比特幣、川普幣跳水。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普於20日就職再次入主白宮，成為美國第47位總統，幣圈預期川普在就職時會提出比特幣或加密貨幣相關政策，未料川普在就職演說上隻字未提加密貨幣，令幣粉失望，比特幣（Bitcoin）、川普幣（$TRUMP）跳水。

綜合媒體報導，川普在2024年向幣圈許下多項承諾，包括將把比特幣納為國家戰略儲備資產、放鬆對加密貨幣的監管，承諾要讓美國成為「地球的加密貨幣之都」。

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幣圈預期川普在就職日上會發布至少一項以加密貨幣為重點的行政命令，未料川普在就職演說上，隻字未提比特幣或加密貨幣相關政策，令幣粉失望，失望性的賣壓出籠。

美東時間20日中午，比特幣從10.6萬美元跳水至10.1萬美元下方，而川普個人專屬迷因幣$TRUMP也從75.35美元的高點，下跌至約為43美元。

截至台北時間21日早上9點37分左右，比特幣價格暫報10萬1351.13美元，$TRUMP價格暫報33.45美元。

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