南部狂震！外媒讚台灣「1系統」超前部署 特別點名台積電狀況

外媒關注台灣地震，也關注台積電狀況。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕嘉義縣大埔鄉及台南市楠西區等地，今（21日）凌晨連續多起地震，對此外媒關注台灣地震，讚嘆台灣建立了先進的預警系統，並特別點名台積電（2330）狀況。

嘉義縣大埔鄉及台南市楠西區等地，今凌晨連續多起地震，最大為0時17分規模6.4地震，持續搖晃數十秒之久，賴清德發文指出，有部分縣市傳出停電、火警，以及平房倒塌造成民眾受困等災情，消防同仁已經趕赴倒塌現場救援，所幸受困民眾皆平安被救出。行政院長卓榮泰第一時間請各部會瞭解各地災情，並請台電儘速恢復停電地區的供電穩定。

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新加坡《海峽時報》The Straits Times報導指出，這起地震也讓在台北的《法新社》記者，感覺到他們的住宅大樓晃了近1分鐘。

而《彭博社》、《路透社》、《法新社》等外媒也關注台積電狀況，根據報導，台積電回覆，已疏散位於台灣中部和南部工廠的員工，目前員工皆安全。

據悉，地震發生後，全台供應鏈及工程師陸續回台積電廠區、南科廠區搶救，希望能儘早恢復產能。

台灣位於地震兩個板塊交界處，因此常會有地震，但外媒也指出，台灣以先進科技公司而聞名，也建立了先進的警報系統，可以在幾秒鐘內向民眾發出潛在的嚴重地震警報。

而多年來，系統不斷加強，更融入了智慧型手機等工具中，甚至連台灣一些偏鄉也能用一些方式預先獲得消息。

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