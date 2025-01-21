遊歐旅人注意、最顛簸「歐洲航線」揭曉 ! 歐媒 : 80％集中在「這國」

歐媒揭最動盪10條歐洲航線，當中8條在瑞士。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年5月，1架新加坡航空在飛行途中遇上「湍流」，在幾分鐘內飛機驟降1800米，導致55名乘客受傷、1名死亡，這是自1997年以來，首次有人在飛機上因「湍流」而喪生。

歐媒指出，湍流發生無所不在，但在歐洲地區有10條最動盪的路線，當中有8條是以「瑞士」為起點、終點，其他路線則是翻越或繞過阿爾卑斯山。

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根據美國聯邦航空管理局（FAA）的數據顯示，從2009年到2023年，有37名乘客、146名機組人員因湍流嚴重受傷，這是商業航班上旅客受傷的最大原因。

為了量化湍流的可能性，湍流追蹤網站Turbli使用渦流耗散率 （EDR），這是對大氣湍流的測量。當中，EDR低於20是輕度顛簸，介於20-40之間則中等顛簸。

根據Turbli最新調查，歐洲最顛頗10大航線中，與瑞士相關的航線依序為，法國尼斯至瑞士日內瓦EDR（16.07），法國尼斯至瑞士蘇黎世（15.49），義大利米蘭至瑞士蘇黎世（15.41），法國尼斯至瑞士巴塞爾（15.33），瑞士日內瓦至蘇黎世（15.05），瑞士日內瓦至義大利威尼斯（14.78），法國里昂至瑞士蘇黎世（14.74），義大利威尼斯至瑞士蘇黎世（14.67）。

另外2條顛簸航線不在瑞士，為義大利米蘭至法國里昂（15.37）、法國尼斯至里昂（14.99）。

Turbli強調，世界上沒有一條航線在40-60之間，這屬於強度顛簸，至於極端顛簸為80-100。Turbli指出，極端動盪在歐洲並不常見，即使上述這些最動盪的路線，也不太可能造成如世界其他地方的傷害。

相較之下，世界上最動盪的路線都在南美洲，主要是因為縱橫交錯的安地斯山脈。全球最動盪的航線前3名，第1名為阿根廷門多薩至智利聖地亞哥、EDR為24.68，阿根廷Cordoba至智利聖地亞哥排名第2，阿根廷門多薩至Salta排名第3。

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