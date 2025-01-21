晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Costco頭大了？工會成員投票授權罷工 最快「這時」開始

2025/01/21 11:34

代表著全美國約1.8萬名好市多員工的「好市多卡車駕駛工會 」（Costco Teamsters），已投票批准在2月1日發起罷工。（路透）代表著全美國約1.8萬名好市多員工的「好市多卡車駕駛工會 」（Costco Teamsters），已投票批准在2月1日發起罷工。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一個代表近2萬名美式賣場好市多（Costco）員工的工會「好市多卡車駕駛工會 」（Costco Teamsters），其成員已經投票授權將在2月1日發起罷工，有鑑於該工會和好市多的合約將在1月31日到期，工會因此揚言，若好市多未能和其達成協議，就會展開罷工。

《CNN》報導，該工會代表著全美國約1.8萬名好市多員工，約占好市多21.9萬名美國員工的8%，儘管比例不高，但涉及如此多員工的罷工，對美國零售業來說仍屬重大事件。

工會的投票結果顯示，有高達85%的成員投票支持罷工，而若展開罷工，將涉及好市多在美國5個州的56家分店。除薪資和福利的分歧外，工會指出，好市多還拒絕了工會所提出的關於年功薪資、帶薪家庭假、喪假和病假政策，以及監視保障措施的提案。

不過值得注意的是，授權罷工投票過關，並不代表一定會發生罷工。這類投票是工會在合約到期前常用的策略，通常絕大多數成員，會支持罷工授權。

例如2023年6月時，聯合包裹服務（UPS）的卡車駕駛工會（Teamsters）以壓倒性的97%投票支持率，通過對UPS發起罷工，但在罷工最後期限的2週前，工會與 UPS 達成了勞動協議，成功避免了罷工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財