Costco頭大了？工會成員投票授權罷工 最快「這時」開始

代表著全美國約1.8萬名好市多員工的「好市多卡車駕駛工會 」（Costco Teamsters），已投票批准在2月1日發起罷工。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一個代表近2萬名美式賣場好市多（Costco）員工的工會「好市多卡車駕駛工會 」（Costco Teamsters），其成員已經投票授權將在2月1日發起罷工，有鑑於該工會和好市多的合約將在1月31日到期，工會因此揚言，若好市多未能和其達成協議，就會展開罷工。

《CNN》報導，該工會代表著全美國約1.8萬名好市多員工，約占好市多21.9萬名美國員工的8%，儘管比例不高，但涉及如此多員工的罷工，對美國零售業來說仍屬重大事件。

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工會的投票結果顯示，有高達85%的成員投票支持罷工，而若展開罷工，將涉及好市多在美國5個州的56家分店。除薪資和福利的分歧外，工會指出，好市多還拒絕了工會所提出的關於年功薪資、帶薪家庭假、喪假和病假政策，以及監視保障措施的提案。

不過值得注意的是，授權罷工投票過關，並不代表一定會發生罷工。這類投票是工會在合約到期前常用的策略，通常絕大多數成員，會支持罷工授權。

例如2023年6月時，聯合包裹服務（UPS）的卡車駕駛工會（Teamsters）以壓倒性的97%投票支持率，通過對UPS發起罷工，但在罷工最後期限的2週前，工會與 UPS 達成了勞動協議，成功避免了罷工。

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