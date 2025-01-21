美墨25％關稅海嘯第1排是通用等3大車商！估損失逾1.8兆 中國成贏家

美墨25%關稅海嘯第1排是通用等3大車商！估損失逾1.8兆（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上任首日表示，預計將在2月1日對美國主要貿易夥伴加拿大和墨西哥徵收25%關稅，專家表示，汽車業將成為關稅下第1受害者，富國銀行估，關稅對通用等3車商的衝擊將高達560億美元（約新台幣1.84兆元），密西根州州長格雷琴惠特默（Gretchen Whitmer）警告稱，關稅將損害美國汽車業，提高汽車價格，而中國將從中受益，成為唯一贏家。

CNBC報導，過去的十年中，美國消費者習慣從在墨西哥有大量生產的美國主要汽車製造商購買汽車。

請繼續往下閱讀...

大多數主要汽車製造商都在美國設有工廠，但他們仍然嚴重依賴從包括墨西哥在內的其他國家的進口來滿足美國消費者的需求。

根據北美自由貿易協定和取代它的美國-墨西哥-加拿大協定，汽車製造商越來越多地將墨西哥視為比美國或加拿大生產汽車成本更低的地方。

幾乎每家在美國運營的主要汽車製造商都在墨西哥擁有至少1家工廠，其中包括銷量排名前6的汽車製造商，它們在2024年佔美國銷量的70%以上。

該產業在各國之間深度融合，墨西哥從美國進口了49.4%的汽車零件。

富國銀行估計，對墨西哥和加拿大進口商品徵收25%的關稅將使通用、福特和斯特蘭提斯3家車商，造成高達560億美元（約新台幣1.84兆元）的衝擊。

最值得注意的是，通用汽車和Stellantis都在墨西哥擁有大型工廠，生產利潤豐厚的全尺寸皮卡車，他們與福特和其他公司一起在墨西哥生產電動車以降低成本。

至於加拿大方面，根據經濟複雜性觀察站的數據，加拿大2022年汽車出口額為270億美元（約新台幣8816億元），僅次於原油，成為最大出口產品。

加拿大汽車的關稅對底特律汽車製造商的影響最大，但根據加拿大麥格納等供應商的零件變化，可能會對整個產業產生影響。安大略省省長道格·福特和其他政治家和行業官員將川普的關稅提案，描述為對該國正在復甦的汽車行業的生存威脅。

福特、通用汽車、Stellantis、豐田汽車和本田汽車等5家汽車製造商去年在該省生產了154萬輛輕型汽車，主要針對美國消費者。

密西根州州長格雷琴惠特默（Gretchen Whitmer）週三警告稱，對墨西哥和加拿大進口產品徵收25%的關稅，可能會損害美國汽車業，提高汽車價格，並使中國受益。

他指出，「我們在密西根州生產的所有汽車零件中，有70%直接銷往我們的鄰國，這個等式中唯一的贏家是中國。他們最樂意看到我們獨自削弱美國的汽車生態系統，這是國家安全問題，我們不能讓這種情況發生」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法