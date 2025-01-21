AI將帶來顛覆性影響！阿布達比主權基金CEO警告：世界尚未意識到它的破壞性

阿布達比主權基金CEO警告，世界尚未意識到人工智慧的破壞性。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI將帶來顛覆性影響！阿布達比主權財富基金執行長穆巴達拉（Mubadala）示警，世界尚未充分認識到人工智慧，將為人類生活的各個方面帶來的破壞程度，它將造成顛覆性的影響。

穆巴達拉在達沃斯世界經濟論壇上對CNBC表示，「就風險而言，這是1項當今沒有人真正欣賞的技術，它確實會造成顛覆性的影響，影響我們的生活、我們的企業、人力資本、就業等各個領域，每個部門都將受到影響。」

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我認為，雖然存在很多機會，但它也帶來了巨大的風險，這一點目前尚不清楚，因為技術發展如此之快，我們都在努力趕上。

穆巴達拉一直在推動人工智慧和支援新興技術的基礎設施，包括資料中心和晶片製造，他是阿布達比專注於人工智慧的投資工具MGX的創始投資者，該基金參與了OpenAI去年10月的最新一輪融資，籌集了66億美元（約新台幣2165億元）。同月，該財富基金的專門人工智慧公司G42宣布與OpenAI建立合作夥伴關係，在阿聯和區域市場開發人工智慧。

穆巴達拉對人工智慧的未來以及阿聯利用其投資策略來利用人工智慧的能力表示樂觀。

他說，就該技術的實現而言，需求將會非常高，這意味著技術、人工智慧支持，即基礎設施方面，無論是能源、傳輸，還是所有形式的技術、能源技術，都將有助於推動這一巨大的需求，以及數據中心擴建、晶片擴建。

他進一步指出，我們看待這些投資的方式，不會著眼於1年或2年，我們會著眼於未來5年、10年、20年。我認為這種需求的成長是如此強勁，即使你採取保守的觀點，這個領域也會出現壓倒性的成長。這給了我很大的信心，我認為這就是我看到的機會。

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