晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

2025年工作好難找？專家曝「4大行業」正在瘋狂招聘

2025/01/21 10:11

不少人打算在新的一年換工作，根據LinkedIn最新研究，全球超過一半（58%）的員工計劃在2025年換工作。示意圖。（路透）不少人打算在新的一年換工作，根據LinkedIn最新研究，全球超過一半（58%）的員工計劃在2025年換工作。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人打算在新的一年換工作，根據LinkedIn最新研究，全球超過一半（58%）的員工計劃在2025年換工作，而在美國，LinkedIn平台上每個職缺的平均申請人數已從 2022年的約 1.5 人，增至2024年秋季的2.5人，人力資源公司 Insight Global 的執行長比恩 （Bert Bean ） 指出，有4個行業的雇主正在「瘋狂地」招聘，對求職者來說提供的機會更為樂觀，分別是醫療保健、工程學、金融以及石油和天然氣領域。

《CNBC》報導，儘管看似和前幾年相比，求職者可能會在今年看到更少的職缺，競爭比往年更加激烈。不過比恩估計，2025年求職過程應該會比2024年「輕鬆許多」。《華爾街日報》報導指出，隨著政治、人工智慧和通膨等不確定性逐漸消退，企業領袖計劃在今年加速招聘。

比恩估計，他公司在2025年招募的招聘專員數量，計劃將是2024年的2倍。報導指出，人資領域的招聘動向，是白領經濟的重要風向球。

另外，根據顧問公司 Teneo 對 300 多位上市公司 CEO 的調查顯示，超過 75% 的 CEO 預計今年上半年全球經濟將有所改善，部分原因是他們認為即將上任的川普政府將降低稅收，並放寬監管政策。而人力資源公司 Robert Half 的報告顯示，近3分之2的美國雇主計劃，在未來6個月內招聘全職員工。與 2024年年中只有一半公司計劃招聘相比，這是一個顯著的增加。

在這當中，某些行業對求職者機會更多。比恩鼓勵求職者優先考慮醫療、工程學、金融，以及石油與天然氣等領域的職位。

這些行業的擴充人力的原因各有不同。受川普承諾增加美國石油與天然氣出口的提振，石油與天然氣業高管對該行業增長的樂觀情緒，達到了5年以來的最高點；醫療行業的招聘需求則是另一種情況，比恩解釋，自疫情爆發以來，該領域一直存在對人才的強烈、持續需求，部分原因是醫療從業者的高離職率和倦怠問題。

至於另外2個行業，2025年的招聘增長有更直接的原因。比恩表示，科技和金融公司是為了彌補 2023年和2024年這2年，因裁員和保守策略導致的人力不足。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財