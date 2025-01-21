2025年工作好難找？專家曝「4大行業」正在瘋狂招聘

不少人打算在新的一年換工作，根據LinkedIn最新研究，全球超過一半（58%）的員工計劃在2025年換工作。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人打算在新的一年換工作，根據LinkedIn最新研究，全球超過一半（58%）的員工計劃在2025年換工作，而在美國，LinkedIn平台上每個職缺的平均申請人數已從 2022年的約 1.5 人，增至2024年秋季的2.5人，人力資源公司 Insight Global 的執行長比恩 （Bert Bean ） 指出，有4個行業的雇主正在「瘋狂地」招聘，對求職者來說提供的機會更為樂觀，分別是醫療保健、工程學、金融以及石油和天然氣領域。

《CNBC》報導，儘管看似和前幾年相比，求職者可能會在今年看到更少的職缺，競爭比往年更加激烈。不過比恩估計，2025年求職過程應該會比2024年「輕鬆許多」。《華爾街日報》報導指出，隨著政治、人工智慧和通膨等不確定性逐漸消退，企業領袖計劃在今年加速招聘。

請繼續往下閱讀...

比恩估計，他公司在2025年招募的招聘專員數量，計劃將是2024年的2倍。報導指出，人資領域的招聘動向，是白領經濟的重要風向球。

另外，根據顧問公司 Teneo 對 300 多位上市公司 CEO 的調查顯示，超過 75% 的 CEO 預計今年上半年全球經濟將有所改善，部分原因是他們認為即將上任的川普政府將降低稅收，並放寬監管政策。而人力資源公司 Robert Half 的報告顯示，近3分之2的美國雇主計劃，在未來6個月內招聘全職員工。與 2024年年中只有一半公司計劃招聘相比，這是一個顯著的增加。

在這當中，某些行業對求職者機會更多。比恩鼓勵求職者優先考慮醫療、工程學、金融，以及石油與天然氣等領域的職位。

這些行業的擴充人力的原因各有不同。受川普承諾增加美國石油與天然氣出口的提振，石油與天然氣業高管對該行業增長的樂觀情緒，達到了5年以來的最高點；醫療行業的招聘需求則是另一種情況，比恩解釋，自疫情爆發以來，該領域一直存在對人才的強烈、持續需求，部分原因是醫療從業者的高離職率和倦怠問題。

至於另外2個行業，2025年的招聘增長有更直接的原因。比恩表示，科技和金融公司是為了彌補 2023年和2024年這2年，因裁員和保守策略導致的人力不足。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法