友俄川普回鍋白宮 俄羅斯盧布升貶難料

揚言迅速解決俄烏戰爭的美國總統川普上台後，俄羅斯盧布是漲是跌依然難料。圖為2023年10月在莫斯科1家銀行拍攝的面額1千元的盧布紙鈔。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕由於美國總統川普承諾會迅速結束烏克蘭與俄羅斯的戰爭，市場參與者已開始關注，川普上台會對俄羅斯盧布帶來什麼影響。

俄國大型銀行在俄烏開戰後遭西方國家制裁，被逐出貨幣跨境交易系統SWIFT，導致俄羅斯盧布對美元重貶，今年初甚至跌至自2022年3月以來最低，但此後已升值約10%，為2025年新興市場上表現最佳的貨幣。

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儘管美國本月10日對俄國祭出能源制裁，但盧布仍可望創下自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來表現最佳的1個月。

盧布在2024年曾因在俄軍在戰場上有所斬獲而從4月中旬開始走強，但隨後因華府在去年11月制裁負責處理能源新交易的俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）而大貶。

部分分析人士預期，倘若川普與俄羅斯總統普廷直接會談（即便川普顧問也認為此舉無助於立即結束烏戰），西方對俄羅斯的制裁可能部分解除；另有人預測，在可能重新被納入全球體系的背景下，俄羅斯出口付款與恢復部分外國投資，將推動盧布上漲。

但也有人指出，來自需要數百億美元備用零件的航空或發電等產業的巨大進口延遲需求，可能導致盧布大貶。

然而，西方制裁大部分可能會一直撐到找到永續的烏戰解方，而這可能需要數年時間。

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