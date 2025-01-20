台電：財務弱化癱瘓電力設備更新 憂衝擊穩定供電

立法院刪除千億元預算，台電表示，恐癱瘓台電更新汰換電力設備的財務能力，進而衝擊國人的用電。停電示意圖。（新竹縣政府消防局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院今（20日）表決通過刪除挹注台電1000億元預算案，台電對此深表遺憾，強調此舉除弱化台電支持民生電價的財務狀況，更癱瘓台電更新汰換電力設備的財務能力，進而衝擊國人的用電。

台電指出，政府編列預算是透過補貼台電來穩定每位國民的用電成本，減少每位國民的電費負擔。自2022至2024年期間，台電每年分別吸收民生電價成本超過800億元，3年間總計吸收逾2800億元。台電到2024年底，累虧已逾4200億元。

請繼續往下閱讀...

台電強調，俄烏戰爭後燃料價格上漲，對各國均造成衝擊，各國政府除調整電價，也同步藉財政預算補助減輕用戶負擔。近年來我國電價比韓國、法國、英國、德國等國家低廉，燃料成本上漲多由台電吸收，形同補貼民眾用電，藉此讓物價通膨相對溫和，「立院刪除補貼預算，勢將影響台電未來穩定民眾用電成本的能力」。

台電說明，穩定供電仰賴電力設備的持續投資與維護。2012年台電因虧損舉債，所有輸配電設備被要求必須達使用年限才能更換，甚至延長使用年限，結果是停電事故在隔年逾1萬8000件。

此後，台電盡全力改善將停電次數降到去年約7000件。然而，「若設備無法換新，不只要多花維修保養的人力，也難以改善供電系統的穩定度」。

台電強調，政府透過編列預算補貼民生住宅用電，是為減輕國人用電負擔，若台電的財務狀況無法改善、持續虧損，除了影響台電經營狀況，未來將勢必衝擊到國人的用電。至於外界關切電價議題，台電會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法