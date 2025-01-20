「沈迷」供應鏈融資 比亞迪實際負債破兆 為其揭露逾10倍

香港會計諮詢公司GMT Research統計，比亞迪實際淨負債達3230億人民幣。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕根據香港會計諮詢公司GMT Research的統計顯示，中國電動車一哥比亞迪對營運資金的融資依賴，已掩蓋其狂飆的債務水準。曾對中國恆大集團的財務狀況示警的GMT指出，儘管成長快速的企業以債務推動擴張的手段十分常見，但比亞迪顯然「沉迷」供應鏈融資。

該機構近日報告，經調整以反映因售出或借入資金而從資產負債表中扣除的應收帳款，以及將帳款支付期限逾90天的超長應付款項視為負債，截至去年6月30日，比亞迪真實淨負債應達3230億人民幣（1.45兆台幣），而比亞迪自稱，截至去年中旬，其277億人民幣的淨負債（1241億台幣）。

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GMT分析師史蒂文森（Nigel Stevenson）說，「無論結構如何，這顯然是一種融資形式或隱性債務；比亞迪使用花招，將這些負債偽裝成營運資本的一部分」。

隱性債務使投資人難以掌握比亞迪實際的財務狀況。缺乏比亞迪所謂的「其他他應付款項」細節則是GMT的核心疑慮，該金額從2021年底的413億人民幣膨脹至2023年底的1650億人民幣。

史蒂文森指出，相關數據可能包含供應鏈融資，亦即供應商若支付一定費用，將可提早收到帳款，否則將等待一段長時間才能拿到款項。依據美國法規，企業必須揭露相關訊息，以協助評估此類融資對負債、現金流與流動性風險的影響。

2021年，比亞迪推出Dilink系統，以管理其供應鏈融資，至2023年，比亞迪開出約4000億人民幣的本票，這個與金融機構合作成立、並讓比亞迪的供應商管理其應收帳款的平台已引發威脅供應商本身財務的疑慮。

彭博彙編的數據顯示，2023年比亞迪平均需175天才支付供應商，遠長於全球其他車企的45天至60天支付週期。特斯拉全球副總裁陶琳說，該公司基本上90天內付款給供應商。

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