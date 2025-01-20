年輕世代是定期定額投資主力 21-30歲占比最高

根據證交所統計，透過券商參與定期定額投資的族群主要集中21歲至50歲的青壯年族群。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕根據證交所統計，透過券商參與定期定額投資的族群主要集中21歲至50歲的青壯年族群，其中21歲至30歲（占比27.25%）和31歲至40歲（占比25.93%）的投資人數最多，共計占總定期定額人數超過五成，顯示年輕世代已經具備投資理財觀念，並能提早開始準備較長期的投資規劃。

如果就投資金額的分布而言，其中41歲至50歲年齡層的投資金額最高，占總投資額的27.33%，其次是31歲至40歲族群，占總投資額的23.63%，而51歲至60歲中年族群投資金額占比第三（20.31%），另20歲以下的投資人雖然投資金額僅占4.24%，投資金額相對較小，但投資人數占比達8.68%。

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現行投資人參與定期定額投資，可投資標的為股票及ETF，根據證交所統計，去年度定期定額之ETF及股票的金額比例ETF約為82%，股票約為18%；再就人數比例部分而言，亦為ETF定期定額人數遠大於股票定期定額人數（ETF約為76%，股票約為24%），顯示我國定期定額投資人相較於股票更偏好投資ETF。

若區分標的種類，我國投資人定期定額股票方面偏好權值股及金融股，有約四成投資人定期定額投資台積電，兆豐金、玉山金的投資人亦分別超過一成，而以股票定期定額投資金額而言，有三成的投資金額集中於台積電。

而參與ETF定期定額的投資人中，投資市值型ETF（元大台灣50）以及配息型ETF（國泰永續高股息、元大高股息）的投資人均超過三成，以ETF定期定額投資金額而言，前四大投資標的（元大台灣50、富邦台50、國泰永續高股息、元大高股息）之金額分布較為平均。

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