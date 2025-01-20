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川普將上任看好美元 銀行美元優利定存年息愈喊愈高

2025/01/20 19:23

川普將上任看好美元，銀行美元優利定存年息愈喊愈高川普將上任看好美元，銀行美元優利定存年息愈喊愈高

〔記者李靚慧／台北報導〕美國總統川普將上任，銀行看好美元持續攻頂，推出的美元優利定存利率愈墊愈高，短天期美元高利定存已喊出最高10%的年息，提醒申辦前注意存期、門檻，以及是否限定新戶等限制條件。

凱基銀行指出，觀察近期各國貨幣政策，美國總統川普的政策可能會導致通膨升溫，對於降息將採取更加審慎的態度；歐元區為刺激經濟，未來貨幣政策應會更加寬鬆；日本雖然升息步調趨緩，但貨幣政策方向仍未改變。

考量各國貨幣政策步調不一，未來美元仍偏強勢，凱基銀行建議，在外幣配置上可以美元為主、日圓為輔，歐元則可依實用性進行分配。

凱基銀行推出限時限量3個月美元高利定存，單筆最低起存5000美元，3個月期定存年利率5%，存入金額無上限。因應年節出遊需求，另外提供日圓、美元、歐元3種幣別的換匯優存，享「7天期」定存年息8.88%。

王道銀行（O-Bank）則是鎖定「新戶」，提供1個月期美元定存年利率10%優惠利率。即日起至2025年3月31日止，首次開立王道銀行存款帳戶的新戶，自成功開戶日起至2025年4月30日15:30止，可享一個月期美元定存年利率10%優惠利率，單筆起存金額為1000美元，最高上限為1萬美元（含）整，每人限存1筆。

LINE Bank推出的「美元優利定存4%」，不限新舊資金，若手中已有美元，可透過網路將美元線上匯款到LINE Bank外幣帳戶，美元定存單筆只要100美元起存，最多可存10萬美金且每人可存多筆，方便無腦鎖高利、放大年終獎金。

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