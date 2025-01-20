「小X」在川普就職前集會搶盡風頭 馬斯克樂歪了

科技億萬富翁馬斯克的兒子「小X」與川普一起登上週日在華盛頓特區第一資本體育館舉行的川普就職前集會舞台。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕這也許是美國總統川普的時刻，但所有人的目光都集中在科技億萬富翁馬斯克的兒子「小X」（Little X） 身上，他與川普一起登上週日在華盛頓特區第一資本體育館（Capital One Arena）舉行的川普就職前集會的舞台。

馬斯克四歲的兒子，正式名字是X Æ A-Xii，跑上台和他的父親在一起，他的父親說：「對不起，小X跟著我上台了。他是一位非常熱情的支持者」。

請繼續往下閱讀...

科技新聞內容創作者Sawyer Merritt 在X上發布的影片迅速走紅，在最初的幾個小時內就有數百萬次觀看。

小X身穿紅色球衣，舉著美國特勤局特種作戰狙擊手的徽章，在他父親在可容納2萬人的舞台上發表講話時，他跳上跳下，揮舞著雙手。

馬斯克說：「我們期待做出很多改變」；「這場勝利是一個開始，未來重要的是做出重大改變，鞏固這些改變，為美國一個世紀、幾個世紀的強大奠定基礎」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法