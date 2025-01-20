央行發布21屆理事名單 11位經濟博士、4位新面孔

央行新任理事中有四位是新面孔，包含兆豐金董事長董瑞斌。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕總統府17日發布總統令，中央銀行20屆理事任期至1月26日止，特派嚴宗大、朱美麗與董瑞斌為央行第21屆理事會理事並為常務理事，另，陳駿季、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一、陳旭昇、吳明昌、林常青、蕭明福為21屆理事會理事，任期自2025年1月27日至2030年1月26日止。

過去常有人言，「三個經濟學家有四個意見」，從央行此次揭露的新任理事簡歷來看，共15個理事中有11位經濟學博士，未來央行理事會應該會很熱鬧。

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此次新任理事中有四位是新面孔，包含兆豐金董事長董瑞斌、台糖董事長吳明昌以及二位學者分別是台灣經濟學會理事長林長青、政大經濟學教授蕭明福。

其中，董瑞斌還身兼銀行公會、金融總會理事長，董瑞斌此次被特派為央行常務理事，備受各界注目，加上被視為鷹派理事的兩員大將李怡庭與陳旭昇續任央行理事，可以預期，央行理事會未來在貨幣政策與房市管制等議題的討論上將更加多元。

央行指出，根據中央銀行法第5條規定：「本行設理事會，置理事11人至15人，由行政院報請總統派充之，並指定其中5人至7人為常務理事，組織常務理事會。前項理事，除本行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各1人。除當然理事外，理事任期為5年，期滿得續派連任。」

央行說，第20屆理事會理事任期至今年1月26日止屆滿。本屆理事會對央行貨幣、信用、外匯政策之審議及核定，以及業務計畫之核定等，貢獻良多，使央行順利達成中央銀行法定經營目標，績效顯著，令人敬佩。

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