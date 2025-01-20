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LUXGEN攜手e-go台灣租車旅遊集團 打造純電機場接送車隊

2025/01/20 17:39

裕隆集團旗下納智捷LUXGEN汽車今天攜手e-go台灣租車旅遊集團與萬事達卡，打造「純電機場接送服務車隊」，首批共有50輛，服務範圍涵蓋桃園、松山、高雄及台中4大國際機場。（納智捷提供）裕隆集團旗下納智捷LUXGEN汽車今天攜手e-go台灣租車旅遊集團與萬事達卡，打造「純電機場接送服務車隊」，首批共有50輛，服務範圍涵蓋桃園、松山、高雄及台中4大國際機場。（納智捷提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團旗下納智捷LUXGEN汽車今天攜手e-go台灣租車旅遊集團與萬事達卡，打造「純電機場接送服務車隊」，首批共有50輛，服務範圍涵蓋桃園、松山、高雄及台中4大國際機場。

LUXGEN總經理王國繼表示，LUXGEN始終致力於為每位消費者提供的不僅僅是一輛車，而是一個智慧移動的完整生態系，包含車聯網手機遠端遙控、OTA雲端更新讓車越開越新、隨插即充整合市面上超過8成的快充服務商等。

這次e-go選擇LUXGEN n⁷ LR做為首批純電接送車隊的核心車款，讓更多國內民眾、國外旅客有機會在抵達台灣時，以「台灣品牌、台灣純電車款」為消費者展開每一趟旅程。

e-go集團徐浩源總經理表示，電動車不僅能夠節省油費、保養費，更能夠減少碳排放量，e-go身為台灣運輸產業的先行者，使用純電休旅車n⁷ LR打造首批純電機場接送服務車隊。

2025年將採購50輛進行接送服務，行動服務範圍涵蓋桃園、松山、高雄及台中4大國際機場，全台349個鄉鎮市區，平均每日550趟次服務規模。

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