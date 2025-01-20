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台灣連鎖加盟促進協會攜手中企署 3主軸振興中小微企業

2025/01/20 17:22

為推動「中小微企業多元振興發展計畫」，經濟部中小及新創企業署與台灣連鎖加盟促進協會合作，從數位轉型、淨零轉型和通路發展3大主軸，協助中小微企業多元發展。（台灣連鎖加盟促進協會提供）為推動「中小微企業多元振興發展計畫」，經濟部中小及新創企業署與台灣連鎖加盟促進協會合作，從數位轉型、淨零轉型和通路發展3大主軸，協助中小微企業多元發展。（台灣連鎖加盟促進協會提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕為推動「中小微企業多元振興發展計畫」，經濟部中小及新創企業署與台灣連鎖加盟促進協會合作，從數位轉型、淨零轉型和通路發展3大主軸，協助中小微企業多元發展。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，目前協會總共有800家企業會員，涵蓋110個以上業種、25萬以上店舖數、250萬名從業人員，整體產業鏈涵蓋源頭製造業、中游批發、到末端零售。

協會將全力透過開辦課程、講座等面向，協助政府推動「中小微企業多元振興發展計畫」，包括數位轉型、淨零轉型和通路發展三大主軸。

數位轉型策略將幫助企業提升數位能力，提供AI平台整合數位工具，並通過網路大學AI課程提升人工智慧技術，包括數位轉型診斷與輔導，促進業務電子化及電子商務能力的提升。

淨零轉型方面計畫擴大減碳輔導範圍，特別針對製造業和服務業，支持低碳轉型，並提供能源技術服務業者節能設備改善補助，協助中小企業進行碳足跡計算與管理，以減少碳排放。

通路發展策略則集中幫助企業打入新市場，包括建立國內外實體與線上通路專區，支持參加國際展會，促進台灣品牌的海外推廣，同時強化在地經濟，拓展內需市場。

台灣連鎖加盟促進協會北區分會也率先舉辦「中小微企業多元振興發展計畫」分享活動，深入說明計畫的3大主軸，讓政策更加落地，加速企業轉型與成長。

中企署署長李冠志表示，希望透過整合政府資源，提供全方位支持，促使中小微企業能在數位轉型和節能減碳的挑戰中，找到創新解決方案，而台灣連鎖產業鏈也包含非常多製造業工廠，可做為推動政策落地的先驅。

為支持這3大策略，經濟部提供了數位轉型協助方案、優惠貸款、租稅優惠及加薪租稅優惠等配套措施，同時設立單一窗口服務中心，為企業提供整合性諮詢與服務，簡化程序並提升服務效率。

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