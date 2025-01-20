TikTok在美起死回生 馬斯克喊不公平：我的X在中國卻被禁

馬斯克表示反對禁止TikTok，不過TikTok可以在美國營運，X卻在中國被禁，他認為這「不公平」。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國短影音平台TikTok因美國禁令一度在美關閉平台，然而，週日又恢復在美國營運。旗下擁有社群平台X的全球首富馬斯克（Elon Musk）19日在社群平台X發文，表示基於言論自由的精神，他反對禁止TikTok，不過TikTok可以在美國營運，X卻在中國被禁，這種「不公平」的情況需要改變。

綜合外媒報導，馬斯克近19日在X平台上發文，表達他長期以來反對在美國禁用TikTok的立場，不過，他認為不公平，「然而現在的狀況是TikTok可以在美國營運，可是我的X在中國卻被禁，這不公平，需要做出一些改變。」

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TikTok於18日午夜前90分鐘，在美國停止下載與服務，不過隨著19日在準總統川普宣示上任，TikTok已重新上線。

目前，TikTok的應用程式和網頁開始恢復美國用戶使用，TikTok將其回歸歸功於川普，並以一則通知歡迎用戶，內容寫道「感謝您的耐心和支持。由於川普總統的努力，TikTok重返美國。」

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