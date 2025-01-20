興大研發仿生「智慧皮膚」 機器人也能有「觸覺」

興大研發仿生「智慧皮膚」，超微型元件（右）比傳統電子元件（左）小，讓機器人也能有「觸覺」能觸讀點字、還能玩麻將自摸。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕機器人也能像人類一樣擁有敏銳的觸覺！中興大學研究團隊開發出模仿人類觸覺的仿生「智慧皮膚」，研發出僅頭髮直徑大小的超微型觸覺電子元件，能感知方向及動作，能測知如字母「N」的細微圖案，若連結到機器人上，形同讓機器人擁有「觸覺」，未來機器人可以藉觸覺讀點字，甚至也能玩麻將「自摸」，可應用在義肢、機器人觸覺感應及智能家居、警示系統設備等。

中興大學生醫工程所研究所教林淑萍與物理所教授林彥甫等研究團隊，費時近3年的人工默克爾盤「智慧皮膚」新突破，近日獲高影響因子國際知名期刊《Materials Science & Engineering R》刊登。

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林淑萍指出，默克爾盤是人類皮膚中負責精細觸覺的感受器，可以感知輕微的壓力變化，如盲人藉由指尖默克爾盤來辨識點字。

林淑萍說，不少人研究利用電子元件研發仿生觸覺功能，但使用的電路板尺寸要多超出手機螢幕大小，該團隊將元件超微型化，縮小近1千萬倍，研發出僅頭髮直徑大小且感應靈敏的二維材料堆疊結構，能夠模擬生物神經突觸的觸覺反應特性，包括能模仿人類觸覺中對形狀、曲線的感知。

林淑萍說，團隊將研發出的人工神經裝置元件與壓力感測器結合，製成「人工觸覺感知陣列」，目前測試裝置能感知方向和動作，在陣列面板上畫圖樣，能分辨出像字母「N」的圖案，像是在手心、皮膚上畫「N」，憑觸覺可以猜出正確字母的遊戲，透過「智慧皮膚」的建置，能讓機器具備「觸摸世界」的能力。

林淑萍說，未來若結合機器手臂，或在機器人上建置「智慧皮膚」均讓機器人有了觸覺，可開發作高精度義肢、機器人觸覺感應，讓機器人變「有感」，未來機器人也能藉觸摸讀點字，甚至具有打麻將「自摸」的判斷力，還能擴及開發智能家居、警示系統設備等。

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