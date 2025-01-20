6大工會齊發聲 反對不當刪減勞動部預算

6大工會今日由理事長具名，共同反對立法院不當刪減勞動部預算。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院會今（20）日加開院會，繼續討論114年度中央政府總預算案，展開表決大戰，擔憂勞動部預算恐遭大砍，影響1200萬勞工權益，今日包含中華郵政、台灣石油、台電、台糖、台灣自來水及土地銀行等6大工會，由理事長共同具名反對立院大砍勞動部預算，呼籲立法院重新考量預算刪減，保障勞工權益。

這份由6工會理事長具名發出的聲明表示，近期立法院審查各機關預算期間，勞動部的機關預算可能在議事期間受到嚴重刪減，國人高達1200萬人具有勞工身分，立院大刪預算的行為，將衝擊全國勞工權益，並影響勞動部執行計畫的執行效率。

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6大工會表示，勞動部預算若遭大幅刪減近8000萬元，將造成5大衝擊，包括產檢假薪資補助將無法持續，使新手爸媽及微小企業權益受損；勞動力發展署業務費削減，將影響基層工作人員收入，使一線人員薪資困難。

此外，因勞動關係業務預算削減，將使工會的教育培訓受阻，損害工會會員的專業發展；基本行政工作中斷，則使行政運作困難，影響公共服務與安全；最後，若預算遭砍，長期而言，影響國內勞工業務推展，造成社會不安，如同社會政策倒退。呼籲立法院重新考量預算刪減，保障勞工權益。

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