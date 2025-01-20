晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

6大工會齊發聲 反對不當刪減勞動部預算

2025/01/20 16:45

6大工會今日由理事長具名，共同反對立法院不當刪減勞動部預算。（記者李靚慧翻攝）6大工會今日由理事長具名，共同反對立法院不當刪減勞動部預算。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院會今（20）日加開院會，繼續討論114年度中央政府總預算案，展開表決大戰，擔憂勞動部預算恐遭大砍，影響1200萬勞工權益，今日包含中華郵政、台灣石油、台電、台糖、台灣自來水及土地銀行等6大工會，由理事長共同具名反對立院大砍勞動部預算，呼籲立法院重新考量預算刪減，保障勞工權益。

這份由6工會理事長具名發出的聲明表示，近期立法院審查各機關預算期間，勞動部的機關預算可能在議事期間受到嚴重刪減，國人高達1200萬人具有勞工身分，立院大刪預算的行為，將衝擊全國勞工權益，並影響勞動部執行計畫的執行效率。

6大工會表示，勞動部預算若遭大幅刪減近8000萬元，將造成5大衝擊，包括產檢假薪資補助將無法持續，使新手爸媽及微小企業權益受損；勞動力發展署業務費削減，將影響基層工作人員收入，使一線人員薪資困難。

此外，因勞動關係業務預算削減，將使工會的教育培訓受阻，損害工會會員的專業發展；基本行政工作中斷，則使行政運作困難，影響公共服務與安全；最後，若預算遭砍，長期而言，影響國內勞工業務推展，造成社會不安，如同社會政策倒退。呼籲立法院重新考量預算刪減，保障勞工權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財