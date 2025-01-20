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陳椒華指四接環評草率 台電澄清：未明確提問

2025/01/20 16:23

前立委陳椒華指稱1月17日四接環評專案初審會議（見圖）程序草率。（資料照）前立委陳椒華指稱1月17日四接環評專案初審會議（見圖）程序草率。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕前立委陳椒華今（20日）投書指稱1月17日四接環評專案初審會議程序草率，並稱環境部並未要求開發單位台電針對公民團體提問回應。對此，台電澄清，環評委員已多次請陳椒華提出具體明確的問題，但陳僅反覆要求大家去看直播錄影。

台電表示，當日現場環評委員已多次請陳椒華說明台電是對什麼問題尚未回應，台電願意重新說明，但陳椒華始終未明確提出具體疑問，僅反覆要求與會者自己去看直播錄影，討論無法深入。如今投書指控台電未回答問題，台電對此深感遺憾。

台電說明，1月17日環評會議中，56位民眾及公民團體發言結束後，台電已針對問題作第一輪答覆，其後環境部將審查爭點聚焦於「港埠營運」、「操船模擬」、「海洋生態」等3大爭點，台電也多次回覆提問釐清相關疑慮。

台電強調，台電已盡力回答當日討論所有問題，對於所謂的國安問題，台電在第一輪答覆時亦已清楚表達，國安評估非台電職權範疇，無法直接說明。

另針對陳椒華所提空污排放量問題，台電指出，不論是排放總量或排放強度，在台電簡報中也已詳盡說明。

台電表示，協和更新計畫自提出以來，台電花了許多時間準備與協調，也與多位專家學者、在地人士共同研究，找尋能確保民眾用電權益，同時降低環境影響的最佳方案。

台電重申，台電也願意聆聽各界對協和更新計畫的意見，面對外界疑慮持續溝通說明，盼能取得各界的認同與共識，也希望各界能理性討論，以對話取代對立，讓公共政策得以進展，攜手為公眾用電權益與地方發展而努力。

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