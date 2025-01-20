晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

3大方向培育產業人才 賴總統：「創新」力量提升國家競爭力

2025/01/20 16:17

總統賴清德今接見「2024第17屆崇越論文大賞」特優與優等論文得獎碩博士生及主辦單位代表時表示，政府將從三大方向持續提升國內學研能量、促進學術發展。（總統府提供）總統賴清德今接見「2024第17屆崇越論文大賞」特優與優等論文得獎碩博士生及主辦單位代表時表示，政府將從三大方向持續提升國內學研能量、促進學術發展。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見「2024第17屆崇越論文大賞」特優與優等論文得獎碩博士生及主辦單位代表時表示，政府將從三大方向持續提升國內學研能量、促進學術發展，包含持續推動「高等教育深耕計畫」、延攬國際優秀研究人才在台灣扎根、協助學校與產業共同開發課程、培育人才，為促進產業創新，提升國家整體競爭力而努力。

賴清德指出，去年崇越論文大賞邁入第17屆，有來自73所大專校院、10個不同國家、超過1023位碩博士生的參與，得獎者在激烈的競爭中脫穎而出，非常不簡單。崇越論文大賞被稱為「管理學界奧斯卡」，，感謝崇越科技和台灣管理學會的用心，多年來透過這個獎項，激發年輕學子的研究能量與創意，也吸引更多人投入學術的研究探索中，讓台灣學術研究能夠持續進步發展。

總統賴清德表示，政府將從三大方向持續提升國內學研能量、促進學術發展。（總統府提供）總統賴清德表示，政府將從三大方向持續提升國內學研能量、促進學術發展。（總統府提供）

賴清德認為，國家的發展、社會的進步，永遠都需要「創新」的力量，「創新」，仰賴產官學研，跨領域、跨世代人才的踴躍參與和交流合作，很高興看到大家年紀輕輕，已經在學術領域嶄露頭角，帶來創新、注入活水，各項創新研究，將為政府決策提供科學依據，為產業發展提供理論指引，更為社會帶來實際的解決方案。

賴清德說，未來政府也會繼續推動各項計畫，提升國內的學研能量，促進學術發展。首先，政府會持續推動「高等教育深耕計畫」，除了挹注資源，協助大學深化研究能量，也會強化大學教學成效，讓學生能夠培養面對未來世界的關鍵能力。第二，「玉山學者」計畫已經有相當的成效，我們會繼續延攬國際優秀研究人才，引進國際的學術能量，在台灣扎根，提升台灣整體的學研能力。

賴清德續指，第三，從2021年《產學創新條例》通過以來，不論是半導體、智慧製造，或是人工智慧、循環經濟等國家重點領域的研究學院都陸續成立，也有更多企業投入培育產業高階人才。未來，政府會持續協助學校與產業共同開發課程，讓企業的研發資源，可以跟大學研究能量結合，培育更多國家發展需要的人才，為促進產業創新，提升國家整體競爭力而努力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財