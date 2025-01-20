3大方向培育產業人才 賴總統：「創新」力量提升國家競爭力

總統賴清德今接見「2024第17屆崇越論文大賞」特優與優等論文得獎碩博士生及主辦單位代表時表示，政府將從三大方向持續提升國內學研能量、促進學術發展。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見「2024第17屆崇越論文大賞」特優與優等論文得獎碩博士生及主辦單位代表時表示，政府將從三大方向持續提升國內學研能量、促進學術發展，包含持續推動「高等教育深耕計畫」、延攬國際優秀研究人才在台灣扎根、協助學校與產業共同開發課程、培育人才，為促進產業創新，提升國家整體競爭力而努力。

賴清德指出，去年崇越論文大賞邁入第17屆，有來自73所大專校院、10個不同國家、超過1023位碩博士生的參與，得獎者在激烈的競爭中脫穎而出，非常不簡單。崇越論文大賞被稱為「管理學界奧斯卡」，，感謝崇越科技和台灣管理學會的用心，多年來透過這個獎項，激發年輕學子的研究能量與創意，也吸引更多人投入學術的研究探索中，讓台灣學術研究能夠持續進步發展。

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總統賴清德表示，政府將從三大方向持續提升國內學研能量、促進學術發展。（總統府提供）

賴清德認為，國家的發展、社會的進步，永遠都需要「創新」的力量，「創新」，仰賴產官學研，跨領域、跨世代人才的踴躍參與和交流合作，很高興看到大家年紀輕輕，已經在學術領域嶄露頭角，帶來創新、注入活水，各項創新研究，將為政府決策提供科學依據，為產業發展提供理論指引，更為社會帶來實際的解決方案。

賴清德說，未來政府也會繼續推動各項計畫，提升國內的學研能量，促進學術發展。首先，政府會持續推動「高等教育深耕計畫」，除了挹注資源，協助大學深化研究能量，也會強化大學教學成效，讓學生能夠培養面對未來世界的關鍵能力。第二，「玉山學者」計畫已經有相當的成效，我們會繼續延攬國際優秀研究人才，引進國際的學術能量，在台灣扎根，提升台灣整體的學研能力。

賴清德續指，第三，從2021年《產學創新條例》通過以來，不論是半導體、智慧製造，或是人工智慧、循環經濟等國家重點領域的研究學院都陸續成立，也有更多企業投入培育產業高階人才。未來，政府會持續協助學校與產業共同開發課程，讓企業的研發資源，可以跟大學研究能量結合，培育更多國家發展需要的人才，為促進產業創新，提升國家整體競爭力而努力。

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