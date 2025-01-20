中國孕婦湧塞班島搶生「美寶」 生子產業鏈揭暴利

越來越多中國孕婦選擇塞班作為「赴美生子」的目的地，高峰時期甚至超過本地新生兒數。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕塞班島是美國北馬里亞納群島自由邦面積最大的島嶼，已逐漸成為中國人通往美國的「跳板」，越來越多中國孕婦選擇塞班作為「赴美生子」的目的地。高峰時期，中國孕婦在塞班生子的人數，甚至超過本地新生兒數。然而，這更帶來灰色產業鏈，中國的社群平台出現不少所謂「月子中心」的廣告文宣，能協助規劃到塞班生子，一條龍服務要花費約130萬台幣，超高利潤都是被業者給賺走。

《美國之音》報導，塞班島是唯一對中國公民實施免簽的美國領土。根據現有政策，中國遊客可在沒有美國簽證的情況下，在塞班停留14天。不過塞班的免簽範圍只適用於北馬里亞納群島，前往美國其他領土仍需美國簽證。

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然而，這種便利，卻讓一些中國孕婦選擇塞班作為「赴美生子」的目的地，她們以旅遊名義免簽進入，在那裡分娩並利用美國出生地公民權的聯邦法律，為孩子辦理美國身份。

根據當地媒體引述塞班聯邦醫療保險公司健康與生命統計辦公室的數據，2009年，剛開始對中國公民實行免簽時，在塞班出生、父母為中國人的嬰兒只有8名，到了2012年，迅速攀升至282名，而在2015年1月到2016年9月間，則多達692名。

報導指出，訪問一位在塞班居住20多年的華人女子，她表示，她在塞班的一些房子過去曾被租去接待到當地生孩子的中國孕婦，她認為中國人到塞班生子，某種程度上對當地的經濟也有好處。

不過，中國人利用免簽到塞班生子卻引起一些美國國會議員的擔憂。華盛頓州共和黨聯邦眾議員蒂凡尼（Rep. Tom Tiffany, R-WI）去年12月在美國國會的一場聽證會上表示，「現在，北馬里亞納群島透過生育旅遊出生的嬰兒數量比本地出生的嬰兒數量還多，他們甚至不需要簽證就可以來這裡。」

報導指出，每年北馬里亞納群島都會慶祝在這個美國領土上出生的第一個新年寶寶。然而，2025年的新年寶寶與往年不同，竟然是一位中國孕婦透過生育旅遊在塞班島生下的「美寶」。自2009年統計，中國媽媽在塞班島上生下了3300多個「美寶」。

根據北馬里亞納政府及醫院提供的數據，自2008年至2024年9月，外國遊客在塞班分娩了3706個嬰兒，其中3358個是中國孕婦所生，比例超過90%。2017年和2018年是高峰期，中國孕婦在塞班分別生下544名和574名嬰兒，甚至超過本地新生兒數。

然而，塞班生子遊走在灰色地帶，也帶來獨特的生子產業鏈。報導指出，在中國的社群平台小紅書上出現不少所謂「月子中心」的廣告文宣，文中揭露到塞班生子要花30萬元人民幣（約新台幣133萬元），實際上當地醫院生產費用大約1萬美元（約新台幣33萬元），剖腹產2萬（約新台幣66萬元），租兩房一廳的房月租金約2000美元（約新台幣6.5萬元），請月嫂花費約1500美元（約新台幣4.9萬元），如果孕婦自己包辦規劃，最多只要花費3萬美元（約新台幣98萬元），如果給「月子中心」規劃，大部分費用都是被業者賺走。

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