川普就職在即 比特幣飆破10.9萬美元衝上新天價

川普就職在即，比特幣飆破10.9萬美元，衝上新天價。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）將於美國東岸時間1月20日中午12點（台北時間21日凌晨1點）正式宣誓就任美國第47任總統。隨著川普就職在即，比特幣價格今（20日）稍早再創歷史新高紀錄，一度突破10.9萬美元大關。

綜合媒體報導，川普即將上任，再次推升加密貨幣熱度，比特幣價格在台北時間下午3點左右，飆破10.9萬美元大關，最高觸及10萬9134.79美元，距離11萬美元僅一步之遙。隨後比特幣漲勢收斂，截至台北時間下午4點10分左右，比特幣價格暫報10萬7570.16美元。

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隨著川普就職典禮進入倒數，市場情緒越發躁動。BitYacht彼雅特科技創辦人、台灣金融科技協會副理事長温宏駿認為，在川普發表就職演說前的6至8小時是「黃金時刻」，比特幣交易價格有望再上衝。

《區塊客》報導指出，根據衡量加密貨幣市場情緒狀態的「加密貨幣恐懼與貪婪指數」顯示，目前處於75分「極度貪婪」的位置，此代表儘管近期加密貨幣市場出現波動和價格修正，但投資人仍然信心十足。

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