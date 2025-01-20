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投信封關押寶股？這檔傳產敲逾4400張最多 5天大漲約12％

2025/01/20 15:52

投信封關押寶股？台玻敲逾4400張最多，股價5天大漲約12%。（資料照）投信封關押寶股？台玻敲逾4400張最多，股價5天大漲約12%。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股農曆年封關倒數，投信週一（20日）結束連2賣，買超23.24億元，投信買超最多不是電子、金融股，而是國內最大玻璃生產廠商台玻，一口氣敲進4416張，居買超第1大，在投信連5買下，股價大漲約12%。

根據資料顯示，投信在台玻的操作方囸，從去年11月底，幾乎都站在賣方，不過，從今年1月14日起，開始重新站在買方，從幾10張慢慢買起，上週五放大到863張，不過，今卻大手筆敲進，大買4416張，在投信大買下，今股價大漲3.68%，收16.9元，成交量放大到1.51萬張，在投信短短5天買超下，股價從15.1元，來到16.9元，漲幅高達11.92%。

投信買超前10大個股，依序為台玻（1802）4416張、長榮航（2618）2784張、立隆電（2472）2504張、中鴻（2014）1649張、國泰金（2882）1492張、亞光（3019）1452張、名軒（1442）1150張、中信金（2891）1133張、金像電（2368）1026張、華通（2313）977張。

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