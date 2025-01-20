藍白濫砍台電預算 經濟部指出3大影響

台電、中油、台水、台糖等4個工會，代表4家國營公司6萬名員工已聯名發出聲明，呼籲以國家整體供電安全及利益優先考量，給予台電預算必要支持。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部次長連錦漳今（20日）出席行政院記者會，籲請國會理性審查總預算，如果國會決定刪掉台電預算，影響層面涵蓋供電系統穩定、產業減碳競爭力、民生穩定。

台電、中油、台水、台糖等4個工會，代表4家國營公司6萬名員工已聯名發出聲明，呼籲以國家整體供電安全及利益優先考量，給予台電預算必要支持。

請繼續往下閱讀...

連錦漳表示，如果國會決定刪掉台電預算，將對社會大眾造成三大影響。

第一，台電的財務跟補貼民生電價的能力受重創，對每一個人都有影響。台電到2024年底，累積虧損超過4200億元，為了穩定民生物價，台電自2022至2024年間共吸收民生電價成本逾2800億元，負債比已經達到93%，舉債空間減少，也影響補貼民生電價的能力。

連錦漳說明，「現行世界各國無論有無使用核能，均有電價補貼」。近年由於政府跟台電補貼民生電價，我國電價比韓國、法國、英國、德國等國家低廉，且物價通膨也相對溫和，民眾在享受紅利的同時，也請思考台電未來的經營狀況。

第二，台電財務出問題，便無法投資改善設備，對每個人的用電都有影響。設備無法換新，不只要多花維修保養的人力，也難以改善供電系統的穩定度。

舉例說明，2012年台電因虧損舉債，針對所有輸配電設備，要求要達使用年限才能更換，甚至要求延長使用年限。結果造成停電事故達到歷史最高的2萬1000件。自此後好幾年，台電盡全力改善，才將停電次數降到2024年的7000件。

第三，當台灣供電安全受影響，也將影響國人生活的便利，以及台灣走向世界的能力。除了台電之外，能源署業務費也被凍結了50%，當民眾要換節能家電，節能的冷氣冰箱，要申請3000元補助時，能源署的公務員可能因為沒水沒電、無法辦公，影響申請進度。

連錦漳表示，當企業希望走向節能減碳，能源署因為沒有行政費用，無法輔導企業做深度節能，將使產業在面臨國際競爭時受到很大的影響。

其次是台灣的國際地位艱難，但在能源議題的交流上，我國與美國、澳洲、日本、德國等，都有次長或署長級以上的官方交流，如果國際交流合作費用都被凍結，勢必會影響台灣走向世界的能力。

經濟部籲請社會各界，給在風雨中出勤的台電同仁，還有每天為台灣努力的公務員更多支持，讓經濟部為了台灣，把工作做得更好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法