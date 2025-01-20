全台預售屋買氣陷超低溫 去年11月跌破5千件

根據內政部實價網最新發布的預售屋實價揭露資訊，去年11月全台揭露件數跌破5千件、僅4818件，月減4.15%，對比買氣最熱的去年6月、萎縮超過7成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋買氣直直落，根據內政部實價網最新發布的預售屋實價揭露資訊，去年11月全台揭露件數跌破5千件、僅4818件，月減4.15%，對比預售屋買氣最熱的去年6月、萎縮超過7成。

進一步觀察六都預售屋最新實價揭露資訊，去年11月，除桃園市仍有1180件外，其它五都均不到1千件，其中台北市、台南市以及高雄市，單月揭露件數更不到500件，新北市則勉強維持500件以上、有519件。

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而與去年6月相比，六都最新預售屋揭露件數，全數萎縮超過5成，又以高雄市減幅最大、高達82%，第二名則是新北市、減幅79%，第三名為台中市、減幅約78%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年928檔期新案買氣低迷，主要還是受到央行第七波選擇性信用管制衝擊，有效抑制民眾對於房價一面看漲的預期。

央行管制 擊潰房價看漲的預期

而房市氛圍在回歸理性與自用後，交易量明顯快速量縮，目前新案市場呈現個案表現，若是單價合理、個案條件較的，仍有機會衝出買氣，但普遍銷售期已經拉長，而全台單月5千棟的預售屋揭露件數幾乎可以篤定是房市交易冷清的低迷買氣量能。

雖然房市交易已經由盛轉衰，但曾敬德認為，房市轉冷初期，新案仍不太會調整房價，一方面過去已經銷售一段時日，對已購戶不好交代，另一方面這波建商也獲利豐厚，暫無立即的財務壓力，因此多數選擇拉長戰線慢慢賣，或者送些家電吸引人氣。

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