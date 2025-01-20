路透：應對川普關稅 仁寶、英業達擬在美擴張首選「這州」

英業達計畫在美國擴張，為川普總統的關稅威脅做準備，並將德州視為首選地點之一。（本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周一（20日）報導，台灣筆記型電腦製造商仁寶和英業達，計畫在美國擴張，為川普總統的關稅威脅做準備，兩家公司將德州視為首選地點之一。

川普誓言要對全球進口到美國的商品徵收10%的關稅，讓世界各地的企業和當局感到不安，貿易專家表示，關稅將顛覆貿易流動、提高企業成本。

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報導指出，川普對墨西哥徵收25%關稅的威脅，尤其讓幾家台灣公司感到擔憂，因為許多台灣公司已投資國內製造業，生產用於北美電動車和人工智慧（AI）伺服器的零件。

仁寶公司總裁兼執行長安東尼·彼得·博納德羅（Anthony Peter Bonadero）在本月公司年度年終晚會前對記者表示，他們已與美國南部幾個州討論可能的投資，並正在觀察川普對墨西哥的關稅如何展開。

生產使用輝達晶片的人工智慧伺服器的英業達總經理蔡枝安本月也告訴記者，為避免川普上任後課徵關稅，會優先考慮從泰國等東南亞地區出貨，目前已調查過美國幾處電力供應穩定地區，若要在美設立伺服器終端組裝廠，德州是可能地點之一，因為它靠近墨西哥和電力基礎設施，但要等到川普就任後再決定。

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