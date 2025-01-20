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基隆市區銀行ATM吐不出錢！ 想換新鈔民眾傻眼

2025/01/20 15:23

今天是兌換新鈔的日子，銀行9點開張早已大排長龍。（記者陳奕劭攝）今天是兌換新鈔的日子，銀行9點開張早已大排長龍。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／基隆報導〕農曆除夕將近，但在基隆市區土地銀行今天（20日）一大早竟發生提款機吐不出鈔票的現象，想換新鈔民眾苦不堪言，銀行回應，因為碰上「勞保紓困貸」，導致假日提款機提領一空；附近的台灣銀行早上營業人潮更是土銀5倍，對此台銀基隆分行強調，錢用完隨時補鈔，不會讓民眾領不到錢。

中央銀行洽全台8大金融機構456各處據點，1月20日至24日共5個營業日提供民眾兌換新鈔，百元鈔每人限兌100張，五百元以20張為單位，二百元等其他面額酌量供應。

黃姓民眾今天一早到土地銀行提款機領錢，結果三台都吐不出鈔票，銀行9點開門已經大排長龍，銀行解釋，因為碰上「勞保紓困貸」，勞保局拼年前入袋，連續週六、日兩天提款機都已提領一空，再加上週一存提款人本來就多，才會造成此情況。

早上8點在ATM排隊的民眾說，過年大家都需要用錢，可以體諒銀行說法，身上沒帶存摺、印鑑，只能耐心等候。

隔著信二路相距一百公尺的台灣銀行同時開門營業，人潮更是土銀5倍，臨櫃、提款機全都大排長龍，台銀陳姓總務說，雖然有百元鈔每人限兌100張、五百元以20張為單位，但會盡量滿足客戶要求，台銀提款機都可領百元和千元新鈔，錢快用完會隨時補鈔，過年也會排人補鈔，不會讓客戶領不到錢。

另外，民眾要換新鈔不用臨櫃排隊，台銀、台新及兆豐ATM可直接領取新鈔。

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