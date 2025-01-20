輝達正進軍炙手可熱市場 結合台灣強大半導體生態優勢

輝達正邁出重要一步，進軍進軍炙手可熱的特定應用積體電路（ASIC）市場。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導指出，輝達正邁出重要一步，進軍進軍炙手可熱的特定應用積體電路（ASIC）市場。憑藉著在晶片設計和生產方面深厚的專業知識，再加上台灣強大的半導體生態系統，輝達將處於有利地位。

輝達以在圖形處理單元（GPU） 技術領域的主導地位聞名，尤其是為OpenAI的ChatGPT等人工智慧應用提供產品，而輝達現在正轉向半導體行業的新前線：特定應用積體電路。輝達計劃在台灣僱用1000名工程師來開發ASIC技術，標誌著這一戰略轉變，這是在市場出現明顯的專用矽晶片趨勢背景下所採取的舉措。

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ASIC專為特定任務而設計，其效率和速度超越GPU的通用功能。這種專業化使得ASIC特別適合人工智慧推理任務，即人工智慧模型應用其經過訓練的參數根據新資料進行預測或決策的階段。

隨著針對大型語言模型 （LLM） 和生成式AI等實際AI應用優化的晶片的需求不斷增長，ASIC因其滿足這些特殊需求的能力而變得越來越有吸引力。Forrester分析師Alvin Nguyen表示，選擇人工智慧推理晶片在經濟上可能比「從輝達和其他公司購買終極GPU」更可行。

輝達對台灣ASIC開發的策略擴張清楚地表明，它認識到人工智慧硬體未來的成長可能所在。憑藉著在晶片設計和生產方面深厚的專業知識，再加上台灣強大的半導體生態系統，輝達處於有利地位，可以在這一新領域挑戰競爭對手。

此舉不僅可以使輝達的產品組合多樣化，還可以透過利用對專用人工智慧晶片不斷增長的需求來解決當前的市場和營運挑戰。

市場預測支持對ASIC的需求，預測人工智慧推理晶片市場將大幅成長，預計將從2023年的158億美元增至2030年的906 億美元，在預測的七年期間複合年增長率為37.8% 。這種成長軌跡表明，擅長生產這些專用晶片的公司可以在人工智慧領域保持競爭優勢。

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